Cosas para hacer antes de las 10 am y mejorar tu día

Algunas somos personas mañaneras y este es el mejor momento del día para nosotras, pero otros batallan muchísimo durante este lapso.Estas recomendaciones están destinadas a ambos tipos de personas y te asegurarán estar lista, preparada y relajada para el día que viene.1. Una caminata pequeñaSalir y exponerte a la luz natural hace que tu ritmo cicardiano se reestablezca, lo cual te da un impulso de energía, de acuerdo con la Fundación Nacional del Sueño. Además de que hay muchas pruebas científicas de que caminar es benéfico para tu salud.2. Haz tu camaEste es un hábito pequeño pero poderoso: No toma más de cinco minutos hacerlo, y sin embargo obtienes esa sensación de haber completado y logrado algo, indica Informe 21 3. Toma aguaTu cuerpo la necesita después de dormir y beber un vaso grande de agua por la mañana asegura que tu cuerpo se mantenga hidratado y tu mente esté lista para lo que venga adelante.4. LeeAlgunos estudios han encontrado que leer puede reducir el estrés y estimular la empatía. Además de que es agradable comenzar el día con una actividad tranquila y callada, muchas personas exitosas tienen en común ser lectores voraces.5. Registra 3 cosas buenasEsto es un ejercicio muy sencillo: escribe tres cosas que te salieron bien ese día y explica por qué salieron bien. El psicólogo que desarrolló el ejercicio encontró que practicarlo tan sólo una semana redujo los síntomas depresivos y aumentó la felicidad durante los próximos seis meses.6. Ingiere cafeínaYa sea en té o café, el efecto de estar más alerta de la cafeína se extiende durante todo el día.7. Completa alguna tarea pequeña que siempre postergasEsto te asegura tener una tarde relajada, y por lo general, son actividades como lavar los platos o recoger la ropa del cuarto.8. MeditaLos beneficios de la meditación están comprobados científicamente: puede mejorar la concentración, reducir los sentimientos de ansiedad y disminuir la presión arterial. Los meditadores regulares también parecen fatigarse menos fácilmente y enfermarse con menos frecuencia.9. Plantea metas para tu díaEn lugar de únicamente repasar las cosas que tienes que hacer, plantéate metas que quieras conseguir. No se trata de únicamente pensarlas, deja por escrito cómo las realizarás y el tiempo que te tomarán.Mientras más cuidadosamente planees tu día, más posibilidades de lograr tus objetivos tienes.10. Habla con un ser queridoEsa sensación confortable después de hablar con un ser querido no es solo una manera agradable de comenzar el día, sino que es realmente bueno para su cuerpo, pues hay evidencia científica de que la interacción social es crucial para nuestro bienestar.Practica algunas de estas 10 opciones por la mañana y tu día se verá modificado para bien.