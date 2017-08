Enfermedades que te pueden dar por comer pizza

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando las opciones para comer se reducen, no hay comida preparada, nadie quiere cocinar, sales con tu pareja, amigos o simplemente por antojo mientras estás solo… ¿cuántas veces has recurrido a la pizza? Este popular alimento suele ser la solución a la pregunta: "entonces ¿qué vamos a comer?"; sin embargo, su consumo excesivo puede dañar tu salud.



El principal enemigo que contiene la pizza se encuentra en el almidón con el que se realiza la harina, el cual proporciona energía que, de no ser gastada, se convierte en grasa.



Te mostramos 7 razones por las que es dañino comerla frecuentemente:



1. Provoca la caída del pelo: La harina refinada se compone a base de carbohidratos que evitan que el sistema digestivo absorba los nutrientes básicos para el pelo.



2. Genera enfermedades del corazón: Los niveles de triglicéridos aumentan en la sangre; el exceso de esta grasa potencia el riesgo de enfermedades en las arterias coronarias, las cuales suministran sangre al corazón y, como resultado, se

puede presentar insuficiencia cardíaca y arritmias.



3. Puede causarte aumento de peso: Este alimento te proporciona una gran cantidad de energía que si no se gasta durante la jornada cotidiana se convierte en grasas que te aumentan el peso y su consumo excesivo puede desembocar en obesidad.



4. Provoca estreñimiento: Con altos niveles de grasas saturadas y sal, la pizza complica el trabajo del sistema digestivo, lo que causa que se esfuerce en exceso y demore en recuperarse; esto puede generar estreñimiento crónico.



5. Proporciona nulo valor nutricional: Entre más refinada esté la harina, las vitaminas, los minerales y otros beneficios que aporta antes de ser procesada desaparecen; esto se hace para que el producto pueda mantenerse mayor tiempo en los estantes de los supermercados.



6. Causa diabetes: El exceso en el consumo de la pizza aumenta los niveles de glucosa en la sangre, lo que puede desencadenar la diabetes.



7. Muchas cajas de pizza contienen químicos tóxicos: Según el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC), las cajas contienen químicos para evitar que la grasa de la pizza la maltrate. Estos químicos se mezclan con el alimento y pueden generar problemas de salud.