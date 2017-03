Construyen una "silla de ruedas" para un pececito

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

No siempre los humanos estamos en contra de la naturaleza, muchas veces el ingenio y el conocimiento sirven para solucionar problemas y facilitar la vida de los animales.



A través de su cuenta de Twitter, Taylor Dean, una youtuber de 19 años de Texas, Estados Unidos, compartió la historia de un pequeño pez dorado que ya no podía nadar.



Según cuenta, un cliente le llevó a su amigo Derek, que trabaja en un acuario, un pequeño pez que sufría un problema en su vejiga natatoria, un órgano de flotación que poseen muchos peces óseos.



Se trata de una bolsa de paredes flexibles llena de gas y se encuentra en el celoma, justo bajo la columna vertebral.



Como el problema de salud del pececito no tenía solución, a Derek se le ocurrió la brillante idea de construir una "silla de ruedas" para peces.



La historia ha conmovido a Internet al considerar "noble" la acción de Derek por ayudar al pez.