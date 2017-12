¿Tomas muchas selfis? Los científicos te tienen una mala noticia

(Tomada de la Red)

El deseo de tomarse selfis constantemente y publicarlas en las redes consta de diferentes niveles de adicción, según Janarthanan Balakrishnan, científico de la Escuela de Gestión Thiagarajar, India.El especialista ha creado una escala de medición de los niveles de 'selfitis', nombre que admite haber tomado de unos artículos del año 2014 en los que se describía la afición a las selfis como trastorno mental.Su investigación se basa en las tesis explicadas en esos textos, según las cuales existen tres niveles de esta condición: la fronteriza (tomarse selfis al menos tres veces al día sin publicarlas en las redes), la aguda (tomarse tres selfis diarias y publicarlas) y la crónica (la necesidad "incontrolable" de tomarse selfis constantemente y publicar más de seis de ellas en las redes cada día).Durante su investigación, publicada en la revista 'International Journal of Mental Health and Addiction', el científico hizo encuestas entre 225 estudiantes universitarios sobre las selfis con el fin de identificar su motivación a la hora de tomarse este tipo de fotos. Y con sus respuestas creó una escala de medición de los niveles de 'selfitis'.En la segunda fase del experimento fueron encuestados 734 estudiantes, de cuales 400 "satisficieron la condición básica de pertenecer a una de las tres categorías".Por lo tanto, según él, la escala "parece ser un instrumento fiable y válido" para medir el nivel de 'selfitis'. No obstante, añade que se necesitan estudios adicionales "para validar el concepto con más rigurosidad".