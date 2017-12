4 Personas que murieron por salvar la vida de sus mascotas

(Tomada de la Red)

1. Un verano de 1981, David Allen y su amigo Ronald Ratliff visitaban el parque Nacional Yellowstone junto al perro de Ronald, un gran danés llamado “Moosie”. Lo que parecía ser una piscina azul brillante y refrescante, era en realidad, un manantial termal que superaba los 93 grados Celsius. Moosie se emocionó, saltó de la camioneta y fue directo a las aguas termales, los aullidos de dolor, hicieron que David corriera hacia el agua y se zambullera de cabeza para salvarlo. Ronald al ver como David se cocinaba vivo, logró sacar a Ronald (quemándose los pies). Pero la piel de su amigo se caía a pedazos y sus ojos estaban completamente blancos, las quemaduras de tercer grado estaban en el 100% de su cuerpo, provocando su muerte en el hospital.2.- Clifford Lee, de 49 años paseaba con sus dos perros, un bulldog y un Shiba Inu, por una concurrida carretera en Maryland. Uno de los perros de Clifford, el Shiba Inu, se soltó y corrió a la carretera. Una minivan golpeó al perro y su cuerpo aterrizó en medio de la calle. Un policía que fue testigo, le gritó al hombre que se quedara quieto, pero Clifford no hizo caso y mientras corría a salvar a su perro, un auto lo atropelló. Tanto él como el perro fallecieron al instante.3. Donald Langford era muy amigo de sus vecinos, les gustaba juntarse en el granero del dueño de “Bella” la mastín italiano a quién Donald le tomó mucho cariño. Un día mientras los amigos estaban arreglando un camión en el granero, chispas de cables eléctricos y gasolina derramada, iniciaron un incendio. Los 3 hombres lograron escapar del ardiente granero, pero Donald recordó que Bella aún continuaba adentro. Corrió hacia el granero ardiente y encontró a Bella. El único problema era que las llamas habían crecido tanto que no había forma de que pudieran salir. Cuando los bomberos llegaron y apagaron las llamas, encontraron a Donald sosteniendo a Bella donde habían muerto juntos.4. Nick Warren estaba paseando a su cachorro labrador negro durante una tormenta a finales del 2015. Norman Kirkland, paseaba a sus perros al mismo tiempo. Él dijo que el cachorro no llevaba la correa porque Nick lo estaba haciendo jugar a buscar la “pelota fantasma”, al fingir tirar la pelota, el cachorro saltó de una cornisa de 1.8 metros al mar. La condición del agua estaba agitada por la tormenta. Nick le preguntó a Norman si podían atar las tres correas de sus perros, para bajar y rescatar al cachorro labrador. Desafortunadamente, las correas no soportaron su peso y se rompieron. Norman pidió ayuda, y un equipo en un bote salvavidas tuvo que salir para rescatar a Nick del agua helada. Fue llevado a un hospital cercano. Desafortunadamente, ni Nick ni su perro sobrevivieron.