Un globo y una pelota de ping pong para explicar qué sucede en el parto

(Tomada de la Red)

La partera Liz Chalmers, propietaria del Centro de Parto Puget Sound, aprendió por primera vez esta técnica de demostración en un taller de parto. Lo subió a Facebook para explicarle a su sobrina, que vive en Australia, cómo actúan las contracciones uterinas para ayudar a nacer al bebé.



Y lo hace con un par de elementos muy básicos: un globo, que sería el útero materno, y una pelota de ping pong, que representa al bebé.



Al principio desconcierta. Parece una clase de manualidades, pero luego vas viendo cómo todo tiene sentido. Es perfecto para aprender a diferenciar las contracciones de parto de las contracciones falsas y cómo cambia el cuello uterino a medida que progresa el trabajo de parto.



Comienza introduciendo la pelota de ping pong dentro del globo e hinchándolo con un poco de aire. A continuación explica cómo actúan las contracciones de Braxton Hicks, que no son rítmicas ni constantes pero van preparando el útero para el nacimiento.

"Estas son las contracciones de Braxton Hicks que son solo contracciones de práctica, que son cada vez más comunes hacia el final del embarazo. Pero no modifican el cuello uterino".



Las contracciones reales de parto, por su parte, suceden en la parte superior del útero y son contracciones rítmicas, progresivas e intensas.



"Es lo que ocurre en el trabajo de parto temprano: borramiento del cuello uterino. Y no ocurre mucha dilatación mientras todavía estamos trabajando en acortar el cuello uterino".



Tras la fase de dilatación latente, cuando se produce el acortamiento o borramiento del cuello uterino, se produce la segunda fase del parto: la dilatación activa, en la que el cuello del útero pasará de 3 a 10 centímetros de dilatación para abrir el canal del parto y permitir la salida del bebé (la tercera fase: el expulsivo).







"Mucha gente se pone nerviosa en este punto. Es como, '¡Oh, no, no quiero presionar!' Es como el trabajo de parto real, donde dirías 'Está bien, solo respira. Hazlo suavemente. Te estás estirando maravillosamente. Y luego solo dale un empujón más, y el bebé estará aquí".



Todos se sorprenden y se ríen cuando la pelota de ping ping sale disparada desde el interior del globo, apunta la partera. Recomienda mostrárselo a los niños pequeños para enseñarles de una forma divertida cómo nacen los bebés.



Algunos se muestran asustados después de ver el vídeo, mientras que otros creen que es la forma más lúdica de describir lo que sucede durante el trabajo de parto. ¿Qué te ha parecido a ti?