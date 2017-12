Miss Irak huye del país por amenazas tras foto con Miss Israel

(Agencias)

La familia de Miss Irak, Sarah Idan, ha tenido que huir temporalmente del país por las amenazas y el hostigamiento recibido por la fotografía compartida en redes sociales entre las reinas de belleza de Israel e Irak, hecho que fue corroborado por Miss Israel, Adar Gandelsman, en la página israelí Hadashot News.



"No soy ni la primera ni la última persona que se ve perseguida por una cuestión de libertad de expresión", escribió este viernes Idan en un mensaje en Twitter en donde compartió un artículo sobre la huida de su familia.



La polémica se desató cuando las jóvenes se fotografiaron juntas a mediados de noviembre pasado durante los preparativos del concurso Miss Universo en Las Vegas, Estados Unidos, en donde Sarah Idan compartió la imagen a través de redes sociales acompañada del mensaje: "Paz y amor de Miss Irak y Miss Israel", reportó.



La imagen causó gran indignación en Irak en donde recriminaron a Idan su apoyo a la causa palestina, erosionando el recuerdo colectivo de ambos pueblos considerados como "enemigos", quienes han estado envueltos en conflictos en el pasado que siguen teniendo consecuencias en la actualidad, como lo es el rechazo iraquí al anuncio de Donald Trump del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel.



Ella misma explicó en otra publicación en Instagram que con esa imagen tan sólo quiso expresar sus deseos de paz entre los dos países y puntualizó que la imagen no representaba ningún apoyo al gobierno israelí, anexando una disculpa para los militantes de la causa palestina que fueron ofendidos por la foto.



La reina de belleza iraquí, Sarah Abdali Idan, nació en Bagdad pero se mudó a Estados Unidos para estudiar música, en donde se graduó en del Instituto de Música (MI) en los Ángeles, informó la BBC.



Tuvieron que pasar 43 años entre la primer participante iraquí que compitió en Miss Universo en 1972 y la organización del segundo certamen en el año 2016, en donde la ganadora no participó en Miss Universo.



En la edición del certamen de belleza Miss Irak 2017, la campeona Viam Sulaimani fue destituida de su participación en Miss Universo tras descubrirse que se encontraba casada, hecho que le dio la oportunidad a Idan de ser la primer representante de su país tras más de cuatro décadas de ausencia en el certamen.



"Es una mujer inteligente y lo hizo para que las personas entiendan que es posible convivir juntos", dijo Gandelsman en declaraciones hechas para Hadashot Shot, en donde relató que ambas se conocieron en el segundo día del concurso y que desde ese momento no han dejado de hablar y estar en contacto.



La propia Miss Israel, Adar Gandelsman, compartió la misma imagen en su perfil de Instagram en donde escribió el siguiente mensaje: "Les presento a Miss Irak, nos conocimos y es maravillosa", añadió.