La comida chatarra te desconcentra

Está comprobado que la comida chatarra es un gran distractor, pero es que, ¿a quién no le gusta disfrutar de un chocolate, un dulce o unas frituras?Pues resulta que pensar en estos alimentos vuelve casi imposible que realices tus tareas del día a día. Investigadores aplicaron un estudio a 18 personas en el que realizaron un ejercicio de “paradigma de distracción” para determinar la manera en que los alimentos desviaban la atención de una prueba informática compleja.Les pusieron imágenes de alimentos saludables combinados con otros ricos en grasa en una pantalla durante 125 microsegundos, tiempo suficiente para que el cerebro procese información visual.El resultado fue que todas las imágenes desviaron la atención de los sujetos en la prueba, pero las de alimentos ricos en grasa y azúcares distraían el doble de veces que las de alimentos saludables y objetos no comestibles.¿Has ido de compras con hambre?Pues no es nada recomendable, porque los mismos investigadores aplicaron la misma prueba a 18 personas más, pero a diferencia de la primera vez, los participantes comieron dos barras pequeñas de chocolate antes de ver las imágenes.El descubrimiento aquí fue que los participantes no se distraían tanto como los anteriores, pues el haber consumido algo dulce antes de la prueba, disminuyó el antojo, indica Muy Interesante La conclusión a esta serie de pruebas es que una persona es mas susceptible a comer alimentos chatarra cuando tiene hambre, lo cual no le permite pensar en otra cosa y más aún si se le incentiva.