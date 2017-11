Una vaca corre tras sus hijos encerrados en una jaula ¡Se los llevan!

(Tomada de la Red)

No sabemos si será por un impulso natural o porque tienen sentimientos que los humanos no conocemos cómo funcionan, pero a los animales también les pasan cosas, y les duelen de la misma manera que nos dolerían a nosotros.Como humanos, raza dominante, asumimos que las cosas son de una manera en específico y lo normalizamos.Pero si nos hicieran las mismas cosas a nosotros, el asunto sería distinto.Un ejemplo de esto es el siguiente caso, ocurrido en Nueva Zelanda. En un video publicado por la organización SAFE, dedicada al cuidado y bienestar de los animales, se ve a una vaca trotando detrás de una camioneta 4×4, la cual arrastra un carro que alberga a sus tres terneros recién nacidos.En otras palabras, están separando a esta desconsolada vaca de los terneros que había parido recientemente.SAFE ha hecho constante campaña en contra del consumo y la industria de los lácteos, porque el maltrato que reciben los animales es gigante.Según la organización, las vacas entran en un estado importante de estrés cuando son separadas de sus crías.El proceso de separación es angustiante tanto para madre como cría, por lo tanto, debe ser hecho con un tiempo preciso para que el estrés se reduzca al mínimo.Pero en la industria de los lácteos no toman en cuenta esa condición, y lo hacen sólo doce horas después del parto. Y como máximo, 24 horas.Ahora, ¿es natural esto? No, no lo es. Los estudios indican que los terneros que crecen junto a sus madres han demostrado tener conductas amigables y menos erráticas, y tienen gran capacidad de sociabilización.Aparte, ganan más peso, mejoran en salud y sus índices de mortalidad disminuyen considerablemente.Es hora que nos demos cuenta de que si vamos a seguir siendo la raza dominante, tiene que ir de la mano con un respeto hacia la vida y los procesos de los otros seres vivos de este planeta. Con información de UPSPCL.COM