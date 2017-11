Esta modelo rusa de 14 años murió posiblemente por ser envenenada

(Tomada de la Red)

Hace no muchos días atrás, se hizo viral la noticia de una modelo rusa de tan solo 14 años que, en un viaje de trabajo a China, habría muerto por agotamiento, luego de desfilar tantas horas que su joven cuerpo no lo resistió.Sin embargo se teme que la chica haya podido ser asesinada.Vlada Dzyuba estaba en un tour de tres meses por Shángai, ahí, debutaría en las pasarelas chinas. Sin embargo, un día simplemente se desplomó, y no volvió a ponerse de pie.Al morir, su noticia se volvió viral en todo el mundo, y se culpó de su muerte al agotamiento, una posible meningitis o septicemia.Cuando el mundo vio a una chica de tan solo 14 años que murió agobiada por el trabajo, se habló mucho de la explotación en la industria de la moda: malas pagas, horarios abusivos, y falta de seguro médico en muchos casos.Pero el cuerpo, como era de esperarse, finalmente volvió a Rusia. Una vez ahí, hicieron la autopsia de rigor, y ésta arrojó que el cuerpo tenía rastros de un misterioso “veneno biológico”.Según el medio de noticias Life, y a partir de lo que se desprende del informe médico, Vlada pudo haber sido mordida por un insecto venenoso, pudo haber comido algo, o ser deliberadamente envenenada.Esto abre la terrible y escabrosa posibilidad de que la joven modelo haya sido envenenada por alguien de su competencia en el mundo del modelaje. De todas maneras, más pruebas son necesarias para demostrar esto.En cuanto al extraño veneno, aún no ha sido identificado. Según otros medios que siguieron el caso, como Mash, los expertos no han encontrado aún su origen, pero claramente no es una simple infección lo que la mató.El hospital chino en el que murió Vlada, también prestó declaraciones a la prensa, asegurando que sufrió un envenenamiento en la sangre. Tenía un daño múltiple en sus órganos: falla de hígado, e insuficiencia renal.Al enterarse de esto su familia en el país de nacimiento de la joven se abrió un caso con la policía rusa de investigaciones. Sin embargo, aún no se emite nada oficial con respecto a este caso.A pesar de que la modelo podría haber sido asesinada, es importante destacar que el trato con ella de parte de sus jefes fue bastante abusivo. Vlada cayó enferma después de trabajar durante 13 horas seguidas.En lugar de mandarla al doctor, la enviaron de vuelta a Shángai para que “descansara”, en un viaje de casi 300 kilómetros.Poco después, su condición empeoró. Tuvo una temperatura de 38ºC y fue enviada al hospital, donde murió dos días después. En sus últimas conversaciones telefónicas, Vlada se quejaba de su terrible agotamiento con su madre Oksana.En la última llamada, le dijo:En cuanto a ESEE, la agencia china de modelaje, dijeron que la muerte de Vlada era inevitable. Su enfermedad era demasiado seria.La persona que negoció el contrato de la joven en China aún no ha prestado ni una sola declaración de por qué Vlada no habría tenido seguro médico.En el contrato se explicitaba que todos sus gastos médicos debían correr por su cuenta, la de su familia, o la de su mánager. Con información de UPSOCL.COM