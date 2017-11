(Tomada de la Red)

Coco es una historia que conecta con emociones universales, pero definitivamente los mexicanos tenemos un vínculo particular con ella, pues la película nos acaricia el alma con ese retrato de abuelitas que siempre piensan que quieres más comida o aquellas que te amenazan con la chancla.Y hablando de los detalles mexicanos que nos robaron sonrisas y lágrimas, tenemos una noticia: la guitarra de 'Coco' existe en la vida real y fue diseñada por un mexicano.Se llama Germán Vázquez Rubio, nació en Paracho, Michoacán, y fue elegido por Disney Pixar para diseñar la guitarra con la que Miguel anhela cumplir sus sueños.Vázquez Rubio se mudó a Los Ángeles en los años setenta para cumplir la meta de diseñar las mejores guitarras y lo logró, pues actualmente es reconocido como uno de los mejores lauderos del planeta.Traer a la vida real el mágico instrumento musical de Miguel le tomó a Germán 9 meses de investigación y 6 de mano de obra.En diversas entrevistas, Vázquez ha relatado por qué la guitarra de Miguel es tan especial:El diseño es muy michoacano, pero las maderas que se utilizaron para hacerla son de abeto alemán, con una reserva de 25 años, y la parte trasera, de maple europeo, porque de acuerdo con Vázquez, citado por el medio local michoacano Provincia, las mejores maderas para hacer guitarras son las que más tiempo permanecen guardadas.Germán señaló que una de las dificultades para la confección de la guitarra fueron los adornos ya que las guitarras clásicas no suelen llevarlos para no afectar la acústica.'Coco': La guitarra de Miguel ¡existe de verdad y la hizo un mexicano!CineDaniela SalazarEs oficial: todos amamos Coco y a casi una semana de su estreno, la historia de Miguel y su travesía por el mundo de los muertos nos sigue haciendo llorar.Coco es una historia que conecta con emociones universales, pero definitivamente los mexicanos tenemos un vínculo particular con ella, pues la película nos acaricia el alma con ese retrato de abuelitas que siempre piensan que quieres más comida o aquellas que te amenazan con la chancla.abuelita.jpgY hablando de los detalles mexicanos que nos robaron sonrisas y lágrimas, tenemos una noticia: la guitarra de 'Coco' existe en la vida real y fue diseñada por un laudero mexicano.Se llama Germán Vázquez Rubio, nació en Paracho, Michoacán, y fue elegido por Disney Pixar para diseñar la guitarra con la que Miguel anhela cumplir sus sueños.giphy-downsized_18.gifVázquez Rubio se mudó a Los Ángeles en los años setenta para cumplir la meta de diseñar las mejores guitarras y lo logró, pues actualmente es reconocido como uno de los mejores lauderos del planeta.Traer a la vida real el mágico instrumento musical de Miguel le tomó a Germán 9 meses de investigación y 6 de hechura.lauderoscoco.jpgImagen: EspecialEn diversas entrevistas, Vázquez ha relatado por qué la guitarra de Miguel es tan especial:El diseño es muy michoacano, pero las maderas que se utilizaron para hacerla son de abeto alemán, con una reserva de 25 años, y la parte trasera, de maple europeo, porque de acuerdo con Vázquez, citado por el medio local michoacano Provincia, las mejores maderas para hacer guitarras son las que más tiempo permanecen guardadas.guitar.jpgImagen: FacebookGermán señaló que una de las dificultades para la confección de la guitarra fueron los adornos ya que las guitarras clásicas no suelen llevarlos para no afectar la acústica.Otro reto fue la cabeza de la guitarra en forma de calavera, pues tuvieron que buscar alguien que les fabricara maquinaria especial.Se cuidó mucho la tapa armónica, pues el reto fue adornarla sin afectar los sonidos que se buscaban, dijo.La calavera tiene dientes de hueso y uno de oro de 24 quilates.La primera guitarra inspirada en 'Coco' le pertenece a Leee Unkrich, el director de la cinta, y se confeccionaron de manera artesanal otras 19, una para exhibición en el festival de cine de Morelia y las otras para el equipo de producción.El costo de cada guitarra asciende a los 15 mil dólares.Escucha cómo suena: