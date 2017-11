Perro se enoja y calla a su dueña porque no lo dejaba dormir

(Tomada de la Red)

Dicen que los amigos son esos que siempre apoyarán tu talento y te motivarán como si fueran tu familia para que alcances tus sueños desarrollando al máximo tus capacidades.Pero los MEJORES amigos no solo creen en ti, sino que te hacen todo tipo de bullying y comentarios rudos para que trabajes más duro y pulas al artista que llevas dentro.Solo cuando tienen un elevado nivel de confianza y no se toman tan a pecho las observaciones, pueden encontrarse en situaciones como la que conocerán a continuación, en la que un perrito descansaba muy agusto en la sala cuando un terrible ruido interrumpió su plácido sueño.Y es que su dueña no es exactamente una experta tocando la flauta, por lo que no cumplió con las expectativas del exigente crítico musical que desde el suelo no paraba de renegar por tal estruendo.Estamos seguros de que interpretaríamos sus aullidos como un: ¡ya cállate por favor! Y no es por defender al desesperado perrito, pero es que cuando se tiene sueño todo a nuestro alrededor suena como una verdadera molestia!Esperamos que ella no se ponga triste y sepa recibir todo tipo de críticas constructivas… aunque provengan de su mascota.