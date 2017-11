Niño sin piernas ni brazos es un prodigio del piano

(Tomada de la Red)

A pesar de que Camden Whiddon nació con una malformación congénita en sus extremidades, el niño de cuatro años no deja que su condición limite su vida y hace lo mismo que cualquier pequeño de su edad.







En el vídeo aparece tocando el piano y se concentra al máximo para no perder el ritmo. Según su madre, este pequeño de cuatro años es muy independiente y no le gusta que le ayuden o le digan cómo tiene que hacer las cosas.