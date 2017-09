La leche cruda puede prevenir el asma y las alergias pero, ¿es segura?

(Tomada de la Red)

La leche cruda puede contener bacterias que tienen el potencial de causar enfermedades graves e incluso la muerte. Y es que la pasteurización, el proceso de calentar la leche para matar bacterias, es la única manera de asegurar que la leche sea segura para beber. Sin embargo, existen algunos estudios científicos que vinculan el consumo de leche cruda -especialmente en los primeros años de vida- a niveles más bajos de alergia y asma.¿Es esta evidencia lo suficientemente convincente como para arriesgarse a beber leche cruda potencialmente insegura?Para averiguarlo, un equipo de científicos de la Universidad de Basilea (Suiza) y otros científicos europeos realizaron un estudio en niños europeos de entre 6 y 12 años. Los resultados revelaron que los niños que bebían leche cruda y algo de leche regular tenían menores tasas de alergia, pero solo si estaban expuestos a leche cruda antes de cumplir 1 año o si bebían diariamente. Las tasas de asma no fueron más bajas en estos niños.Es importante destacar que al hervir en casa la leche cruda -para matar las bacterias- quedaron anulados estos efectos, indica Muy Interesante Como era de esperar, los investigadores encontraron niveles mucho más altos de bacterias en la leche cruda consumida por los niños en este estudio. Sin embargo, no fue posible determinar si estas bacterias fueron o no los factores que proporcionaron la protección.Alergias en adultosUn estudio reciente de investigadores de los Institutos Nacionales de Salud demostró que el riesgo de tener alergias se redujo en los adultos de Estados Unidos que crecieron en un entorno agrícola, y que, por tanto, consumían leche cruda en su mayoría.Entonces, leche cruda: ¿Sí o no?Los científicos lo tienen claro:"Sobre la base del conocimiento actual, el consumo de leche cruda no puede ser recomendado porque podría contener patógenos".En cambio, esperan que "una vez que se comprendan mejor los mecanismos subyacentes en el efecto protector de la leche en las granjas, se pueden desarrollar formas de procesar y preservar una leche segura y preventiva", aclaran los autores.Los científicos están buscando diferentes vías de investigación descubrir queé hace que la leche cruda sea tan buena en la prevención de la alergia y, posiblemente, del asma.Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) son claros en su recomendación: "Si quieres mantener la leche en la dieta de tu familia, protégelos no dando leche cruda".Ciertamente tomar leche cruda o leche de granja es una opción personal, y para aquellos indecisos sobre este tipo de leche, es probable que lo mejor sea esperar una alternativa segura o confirmaciones más contundentes por parte de la comunidad científica.