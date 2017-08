En caso de un apocalipsis nuclear, no uses acondicionador

(Tomada de la Red)

Si ocurriera lo peor y un conflicto nuclear estallara cerca de donde vives, es vital saber qué hacer y qué no hacer.Las tensiones nucleares de la pasada semana han hecho que las tácticas de supervivencia del apocalipsis salgan a la luz, y con ellas, un hecho de emergencia bastante inusual: si ocurre una explosión nuclear, realmente deberías abstenerte de usar acondicionador del cabello, indica Muy Interesante La razón por la que no debemos condicionar nuestro cabello tiene menos que ver con la ola de explosión de aniquilación ardiente y más sobre la consecuencia invisible e insidiosa que perdura en su estela: precipitaciones nucleares.El espectro de este peligroso polvo radiactivo salió a la luz, después de la creciente retórica entre Corea del Norte y Estados Unidos, la cual amenazó con rodear la isla del Pacífico y el territorio estadounidense de Guam con un "fuego envolvente" de ataques con misiles.En respuesta, la Oficina de Defensa Civil de Guam publicó una hoja informativa sobre cómo prepararse para una inminente amenaza de misiles, incluida una recomendación de "no usar acondicionador en el cabello, ya que unirá material radioactivo a su cabello".La misma advertencia aparece en el propio sitio de preparación de desastres del gobierno de los Estados Unidos, Ready.gov, y según el experto en seguridad radiológica Andrew Karam, es un buen consejo.Esto se debe a que, después de una explosión nuclear, el acondicionador de cabello hace más fácil que las pequeñas partículas radiactivas en el aire se peguen dentro de las grietas microscópicas que cubren la superficie de cada hebra de pelo humano entre las escalas de la proteína del cabello. Por otra parte si puedes usar champú y jabón.Eso es porque el champú y el jabón se utilizan para lavar cosas de nuestra piel y pelo. Por otro lado, el acondicionador contiene compuestos llamados tensioactivos catiónicos y polímeros que actúan como una especie de pegamento para pegar las escamas de proteínas del cabello hacia abajo.Ese efecto hace que el cabello sea cosméticamente liso, dándole todo ese cuerpo resplandeciente y rebote que vemos en los anuncios de televisión - pero cuando las partículas radiactivas se están instalando lentamente sobre ti y tu familia, lo último que necesitas es pegamento en tu cabello.