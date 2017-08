Llegan las brochas de maquillaje de "Game of Thrones"

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Arya tiene su espada "Aguja," Jon Snow tiene su guargo "Fantasma" y Daenerys tiene tres dragones. Bueno, ahora tú tendrás próximamente unas brochas de maquillaje épicas.



The Catch 96 ha creado las brochas de maquillaje de Game of Thrones y son exactamente lo que no sabías que querías, pero al verlas, sabes que es lo más hermoso del mundo.



Gracias a las tendencias como el maquillaje de unicornio, ahora la fantasía se ha apoderado de la industria cosmética. Gracias a las populares colecciones de sirenas y unicornios, ahora llegan las brochas de "Game of Thrones":



Cada brocha está inspirada en una casa diferente del mundo de Westeros. Desde los Greyjoy y Stark, hasta los Lannister y Targaryenn. Además cada kit viene en un color diferente: bronce, plateado, rosa y cobre.



Son 8 brochas en total y, en The Catch 96 están a nada más ni nada menos que: $39.95 dólares. Originalmente estaban al doble, pero el precio tuvo que reducirse. Por si fuera poco, fueron hechas sin crueldad animal.



De acuerdo al sitio web de venta, las 8 brochas son para sombras, mas no para cualquier otro producto como polvos traslúcidos o blush.



Será algo caro, especialmente por el precio del dólar, pero el envío es gratis a cualquier parte del mundo. Sin mencionar que están a nada de agotarse.