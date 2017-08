Los reyes más ricos de Europa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Es cierto que ser de la realeza es sinónimo de buena fortuna, sin embargo no todas las casas reales de Europa tienen los mismos ingresos; si bien no podemos saber exactamente cuáles son las fortunas de los monarcas europeos sí podemos tener una idea gracias al medio británico "The Independent" que elaboró un listado con las casas reales más adineradas del viejo continente.



1) La lista la encabeza el príncipe Hans Adam II de Liechtenstein, quien tiene un patrimonio de cuatro mil millones de euros, convirtiéndolo en el soberano más rico de Europa.



La fortuna de este "príncipe desconocido" recae en ser uno de los principales accionistas del conglomerado bancario Liechtenstein Global Trust.



2) Alberto de Mónaco ocupa el segundo puesto, pues no es desconocido que ha invertido gran parte de su fortuna en el negocio inmobiliario. Alberto heredó de su padre Rainiero mil millones de euros procedentes de los negocios inmobiliarios del principado; se estima que la casa real Grimaldi es dueña de la mitad de las casas construidas en Mónaco.



3) El tercer puesto es para la popular reina Isabel II, quien acumula un patrimonio de 420 millones de euros; la monarca británica tiene un sueldo anual cercano a los 93 millones de euros, sin embargo la mayoría de su fortuna fue heredada por sus padres y abuelos.



En su patrimonio se encuentran palacios, castillos, tierras, acciones y depósitos bancarios, pues la reina Isabel II hace declaraciones anuales de su patrimonio.



Según el medio británico, quien enlistó a los monarcas con más riqueza, el rey emérito de España Juan Carlos tiene una fortuna de entre mil 700 y dos mil millones de euros, sin embargo se desconoce de dónde procede esa cantidad, pues el monarca recibía, antes de su jubilación, ocho millones de euros anuales, que incluían sus funciones y la manutención de toda la familia real española.



Sin embargo se desconocen de manera exacta los ingresos de don Juan Carlos. A pesar de la fortuna que se le atribuye al rey emérito ni Felipe VI ni doña Letizia hacen alarde de grandes lujos.



4) En cuarta posición está la casa real de Bélgica, quien tiene un antecedente oscuro, pues Leopoldo II saqueó El Congo y llevó a su país millones en oro así como en piedras preciosas, que aún utiliza la familia real; sin embargo el rey Felipe ha querido transparentar los ingresos de sus padres, pues cuando abdicó Alberto II aseguró que su fortuna ascendía a 140 millones de euros aunque algunos medios belgas indican que podría ser el triple.



5) La reina Máxima de Holanda y el rey Guillermo Alejandro reciben de su pueblo 40 millones de euros anuales, sin embargo esos no son sus únicos ingresos, pues poseen el 2.5% de la petrolera Shell, lo que representa 350 millones de euros en acciones.



6) Aunque los duques de Luxemburgo Enrique y María Teresa jamás han presentado cuentas que especifiquen su fortuna se sabe que reciben del estado 240 mil euros por desarrollar sus funciones, además son acreedores a 10 millones de euros para el mantenimiento de sus propiedades.



7) Margarita II de Dinamarca recibe al año nueve millones de euros, de los cuales el 10% va directo a su cuenta bancaria; el resto es para pagar sueldos familiares y la manutención de sus residencias. Se calcula que su fortuna podría ser de dos mil millones de euros, que incluyen palacios, acciones en empresas danesas y extranjeras y desde luego obras de arte.



8) Si bien los reyes suecos no son los más pobres, están cerca de serlo, pues su asignación es de seis millones de euros además reciben un ingreso extra para la manutención de sus residencias. Se estima que Carlos XVI Gustavo de Suecia tiene 50 millones de euros; además la casa real sueca rinde declaraciones ante el parlamento estatal.



9) Los reyes con fortunas menos millonarias de Europa son los noruegos. Se estima que Harald V tiene 14 millones de euros, además posee un yate y recibe del estado 20 millones de euros.