Dile adiós a la grasa de los brazos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Seguro tus brazos son perfectos así como son, pero si de casualidad te encuentras odiando los días de calor porque te choca usar blusas sin mangas o no quieres que te tomen fotos donde salgan tus brazos… debes saber que te entiendo, y que no estás sola.



De hecho, somos muchas las mujeres que tienen esa predisposición genética que les permite acumular más grasa en sus brazos… Divertido, ¿no?



Lo peor del caso es que la grasa en los brazos son un problema más común en mujeres que en hombres, pues nuestros genes nos obligan a acumular grasa en caderas, muslos y brazos. Por suerte, ¡no todo está perdido!



- No te enfoques en esa parte del cuerpo:



Desafortunadamente no podemos reducir la grasa de una parte de nuestro cuerpo, o decirle a nuestro organismo qué grasa queremos eliminar. Todo está en la genética.



Aunque no lo creas, tu cuerpo nació con lugares pre-concebidos donde querrá acumular grasa. Así que para quemar grasa de los brazos, tendrás que enfocarte en perder grasa en general.



- Usa entrenamientos de intervalos al menos 3 veces a la semana:



Los entrenamientos de intervalos, los cuales se distinguen por movimientos de alta intensidad en periodos cortos, son la mejor forma de quemar grasa. No sólo queman más calorías durante el entrenamiento, sino también las siguientes 24 horas porque acelera el metabolismo.



- Levanta las pesas que soportes 8 a 15 repeticiones:



Son muchas las mujeres que no se atreven a levantar pesas por miedo a subir mucho músculo, pero dado que las mujeres no tienen testosterona, es imposible que eso suceda. Busca una pesa con la que puedas levantar 8 a 15 repeticiones y habrás encontrado la correcta.



- Reduce tu consumo calórico unas 100 a 200 calorías al día:



Busca la forma de reducir tu consumo calórico al menos 100 a 200 calorías al día. Empieza por llevar un registro de lo que comes, y a partir de ahí, corta el sobrante. No tienes que quedarte con hambre, pero puedes hacer reemplazos saludables.



- Come de 25 a 35 gramos de proteína cada comida:



Comer la proteína adecuada durante el día puede ayudarte a preservar masa muscular y mejorar la saciedad. Sin embargo, sólo podemos utilizar de 25 a 35 gramos de proteína para construir músculo, lo demás se usa para energía o se acumula como grasa.