Tu perro te juzga cuando eres mala persona

(Tomada de la Red)

Probablemente la mayoría de las veces recuerdas los episodios desagradables de tu perro, y tratas de modificarlos- cuando se robó la comida de tu plato, o “monta” a tus invitados, muerde los muebles, etc. Pero eso no significa que cambiarán su mal comportamiento: Un estudio publicado recientemente en la revista Neuroscience and Biobehavioral Reviews, asegura que los perros pueden decir cuando alguien está siendo un papanatas, utilizando esa información para decidir cómo interactuar con los seres humanos a su alrededor.





Para el estudio, científicos reclutaron a dueños de perros para representar una pequeña escena mientras sus mascotas observaban. Cada dueño del perro hizo una demostración de intentar y de no abrir un envase, pidiéndole ayuda a un tercero. Cada vez, una de las otras dos personas se mantenía pasiva, mientras que la otra ayudaba o se negaba a hacerlo. Después, ambos espectadores ofrecieron al perro una golosina.



Lo sorprendente fue que cuando el tercero no quería ayudar al dueño, los perros lo demostraban siendo indiferentes con la persona. En un experimento separado, los investigadores encontraron un patrón similar con los monos capuchinos, que mostraron un sesgo similar contra las personas que se negaron a ofrecer asistencia cuando se le preguntó.





Los resultados afirman que tanto los perros como los monos tienen un sentido de la moral similar al de los bebés humanos:



"Si alguien está comportándose antisocialmente, probablemente terminan con algún tipo de reacción emocional", explicó el autor del estudio James Anderson, de la Universidad de Kyoto en Japón.



Y, a su vez, es la base para nuestra comprensión más matizada del bien y del mal: "Creo que en los seres humanos puede haber esta sensibilidad básica hacia el comportamiento antisocial en otros. Luego, a través del crecimiento, la inculturación y la enseñanza, se desarrolla en un verdadero sentido de la moralidad."