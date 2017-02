Las montañas más misteriosas de nuestro planeta

(Tomada de la Red)

Conoce estos 7 maravillosos lugares, donde las montañas tiene características que las hacen ser especiales en comparación con las demas, informa www.vix.com La misión New Horizons, descubrio esta extraña montaña en 2015, la cual se encuentra situada dentro de un foso, en Caronte, la luna más grande de Plutón.Estas coloridas montañas estuvieron comprimidas durante millones de años y sus rocas ascendieron por los desplazamientos de las placas tectónicas, lo que origino los picos de arenisca multicolores.Este maravilloso lugar se ubica en el Parque Geológico Nacional Zhangye Danxia, en China.La Gran Duna de Pilat, se encuentra en el litoral del Golfo de Vizcaya, en Francia.Se formó cuando un banco de arena oceánica colapsó en el siglo XVIII. La duna de 3 km. de largo y 107 metros de altura, se mueve 10 metros por año, sepultando las propiedades que encuentra a su paso.La NASA seleccionó el Cráter Gale de Marte para el aterrizaje del robot explorador Celebrity.Pensaban que el Monte Sharp, que tiene una elevación de casi 6 km. dentro del cráter, se había formado por el agua. Sin embargo, no se confirmo la hipotesis.Existen montañas que se ubican debajo de los océanos, algunas hasta de 3000 metros de altura, cuyos picos no llegan a la superficie del mar.En ellas existen ecosistemas ocultos, donde viven extrañas criaturas, como anguilas, pulpos, corales y un sin fin de especies.El planeta Ceres, es el cuerpo más grande del cinturón de asteroides, posee una formación en medio de la nada que desconcierta a la NASA.Es una elevación llamada La Pirámide por su forma, de 16 km. de ancho y 6,5 de alto, la caracterizan sus rayos brillantes y su aislamiento.El Cráter de Chicxulub, se ubica en Yucatán, México, tiene 180 km. de diámetro y existe la teoría de que se formó por el impacto del bólido espacial que ocasiono la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años.