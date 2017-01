Este niño de 7 años tiene su propio negocio de reciclaje

(Tomada de la Red)

Ryan Hickman, un niño de California de 7 años, literalmente ha convertido basura en un tesoro: abrió su propio negocio de reciclaje y está guardando sus ganancias para la universidad.



La inspiración del joven empresario llegó tras una visita que realizó con su padre a un centro de reciclaje local cuando Ryan tenía 3 años.



"Le gusta clasificar casi cualquier cosa y le gustaba poner las botellas en la máquina", dijo su padre, Damion Hickman, al periódico local The Capistrano Dispatch. "Probablemente recibió dos o tres dólares, y estaba muy entusiasmado por ello. Y, por supuesto, él llegó a ordenar su cambio, por lo que significó más clasificación. "



Cuando el pequeño regresó a casa, él y su madre distribuyeron bolsas plásticas entre sus vecinos para que Ryan pudiera recoger y deshacerse de sus latas y botellas, dice su sitio web. Amigos, miembros de la familia y sus compañeros de trabajo pronto se unieron y, nació un empresario.



Ryan dedica una parte de su semana a clasificar y limpiar las botellas y latas que recoge y cada pocas semanas, los lleva a la planta de reciclaje. (La familia de Ryan presta una mano amiga y, lo que es más importante, un coche.)



A lo largo de los años, su familia piensa que ha reciclado alrededor de 200,000 latas y botellas. También ha ahorrado aproximadamente $10,000 dólares para la universidad – aunque si fuera la decisión de Ryan, dice que usaría el dinero para comprar su propio camión de basura.



Para Ryan el reciclaje es una acción en la que todos ganan: ayuda al ambiente y además puede ganar dinero extra. Es difícil discutir con este tipo de lógica.



A Ryan le apasiona el reciclaje y ‘le gusta que los demás se apasionen al respecto,” dice la madre de Ryan a The Dispatch. “Pienso que nos lo ha contagiado a todos. Te encuentras pasando junto a un bote de basura y sintiendo la necesidad de revisarlo en ver de simplemente seguir de largo.”



¿Quieres apoyar al negocio de reciclaje de Ryan? Si vives en Orange County, puedes programar una recolección en línea. Si no, también venden playeras en línea. Cuestan $13 dólares y todas las ganancias son donadas al Centro para Mamíferos Marinos del Pacífico en Laguna Beach, California, en donde Ryan es embajador. Conoce a Ryan en el siguiente video filmado por su padre: