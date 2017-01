¿Cuál es el lugar más salado de la Tierra?

(Tomada de la Red)

El agua más salada de la Tierra se encuentra en un lago de la Antártida; concretamente en el lago Don Juan, en los valles secos del noroeste de la Antártida. Es un lago muy poco profundo (apenas cubre unos 15 centímetros), pero tiene tiene hasta 18 veces más sal que el agua de mar. Si lo comparamos con el Mar Muerto, el agua del lago Don Juan es el doble de salada: unos 500 gramos de sal por cada litro de agua. Al contener más de un 40% de sal, a pesar de estar en la Antártida y con una temperatura ambiente de unos -50 ºC, no se congela.



A pesar de la fama del Mar Muerto, esta se encuentra en la quinta posición de aguas más saladas. En este curioso ránking también se halla el Mar Rojo, el océano más salado de entre todos los océanos.



Volviendo a los valles secos de la Antártida, el punto más seco y frío del planeta, el agua del lago Don Juan no procede de lluvias, sino que ha ido ascendiendo desde el subsuelo. Debido a que se encuentra en una cuenca cerrada, el agua y la sal no pueden salir. También es curioso que la costa en la que se localiza está unos 420 metros bajo el nivel del mar, el punto más bajo de la Tierra.



El lago Don Juan fue descubierto por azar en 1961 y fue bautizado con el nombre de los dos tenientes que se desplazaron por primera vez al lago para estudiarlo. Sus nombres eran Donald Roe y John Hickey, de ahí “Don John” o “Don Juan”.