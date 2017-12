El mensaje oculto del ringtone de Nokia que jamás descubriste

(Tomada de la Red)

Si hay algo por lo que conocemos a los teléfonos Nokia, es por su increíble resistencia y durabilidad.Quizá mucho de nosotros no estemos para verlo, pero de una cosa podemos estar seguros: cuando llegue el día del juicio final, lo único que sobrevivirá son las cucarachas y los celulares Nokia, indica Informe21 Sin embargo, la empresa no solo creó teléfonos indestructibles sino que incluyó dentro de ellos todo tipo de secretos que hoy saldrán a la luz. Por ejemplo, ¿sabías que el ringtone de Nokia esconde un mensaje oculto que solo unos pocos pueden descifrar?Así es, la melodía «Ascending», incluida desde tiempos inmemoriales en todos los teléfonos de la empresa, esconde un mensaje secreto en código morse. ¿Qué dice? «Connecting People», el eslogan con el que la marca saltó a la fama.Pero no termina allí, ya que cuando recibimos un mensaje de texto, el tono por defecto nos dirá en clave morse que estamos recibiendo un SMS. Solo basta con bajarse una aplicación que detecte clave morse para comprobarlo. ¡Todavía funciona!