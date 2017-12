Comidas que no debes meter en el microondas

(Tomada de la Red)

En el microondas tendemos a calentar gran cantidad de alimentos. Pero la realidad es que la mayoría no deberían calentarse de esta forma, porque podría ocasionar daños para tu salud.Ya sea para calentar bebidas o sobras del día anterior, estos electrodomésticos pueden ser extremadamente útiles. Sin embargo, hay algunas comidas que no deberían meterse en el microondas. Te contamos cuáles son para evitar que te generen daños.Estas comidas no debes meterlas en el microondas:Huevos con cáscaraSi quieres tratar de hervir un huevo duro en el microondas es mejor que lo pienses dos veces. Debido a las altas temperaturas del electrodoméstico y el vapor del agua es muy probable que el huevo explote debido a la presión. Esto no solo será una pesadilla de limpiar, sino que podría ser peligroso.ChilesLa capsaicina es el compuesto determina qué tan picantes son los chiles, y cuando estos se calientan en la microondas emiten un vapor el cual nadie debería exponerse a él, indica Informe21 Leche maternaEs normal que las madres refrigeren o congelen la leche materna para cuando la necesiten. Sin embargo, el paso de descongelarla o calentarla es uno de los más importes y peligrosos para el bebé. Según a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) cuando se calienta le leche en este electrodoméstico lo hace de manera desigual. Así que cuando el pequeño la está tomando es muy probable que termine quemándVerduras de hoja verdeDe acuerdo a informes de NPR, la col rizada -por ejemplo- puede incendiarse mientras se calienta lo que podría dañar el microondas y, por supuesto, la cena.Arroz crudoA pesar que los microondas tengan la opción de cocinar arroz es mejor no hacerlo. De acuerdo a la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido, este alimento contiene esporas de bacterias que pueden resultar peligrosas. Así que cuando se cocinan en este electrodoméstico no se logra matarlas con el calor, lo que dejaría como resultado una intoxicación alimentaria.Carne congeladaSi se te olvidó sacar la carne para el almuerzo es probable que el microondas sea la solución de tus problemas. Sin embargo, Reader’s Digest advierte que al cocinarla en este electrodoméstico puede crear tanto puntos calientes como congelados, sin contar que el crecimiento de bacterias aumenta considerablemente.BrócoliEn realidad no dañan el microondas o te causan daño a tu salud. Pero cuando lo cocinas así eliminas todas sus propiedades, para que no ocurra debes llenar una olla con agua y cuando esté hirviendo introducirlos por un par de minutos.PanSi deseas comer un pan caliente con mantequilla el microondas no es la respuesta. Cuando lo calentamos de esa forma solo harás que se ponga muy duro cuando se enfríe. Esto ocurre por la reacción del gluten, el almidón y el azúcar.