Presta atención a estas señales, podrías tener un desequilibrio hormonal

(Tomada de la Red)

Muchas veces cuando escuchamos las palabras ‘desequilibrio hormonal’ pensamos únicamente en cambios de humor drásticos o sin razón aparente. No obstante, este trastorno no se limita a episodios de llanto o enojo, los síntomas también abarcan manifestaciones físicas que quizá no habías tomado en cuenta.Si percibes alguna de estas señales en tu cuerpo, es mejor que acudas con un especialista para realizar los estudios necesarios y saber si presentas algún desequilibrio hormonal y cómo tratarlo.#1 AcnéSobre todo del tipo quístico o en la zona de la mandíbula inferior. Aquí puedes conocer otros padecimientos, de acuerdo con el área del cuerpo en donde te salen granitos.#2 Uñas quebradizasSi tus uñas no crecen o se quiebran con facilidad (sin estar expuestas constantemente a químicos como la acetona o detergentes), puede ser un indicador de desequilibrio.#3 Adelgazamiento del cabelloQuizá hayas notado que tu cabello es más delgado -sobre todo en la raíz-, se quiebra o se cae con mayor facilidad que antes. En este caso, es mejor acudir con el médico.#4 Aparición o aumento del vello en la caraPrincipalmente en el labio superior o debajo de la barbilla. También puede aparecer en la espalda.#5 Dolores de cabeza cíclicosEs decir no son ocasionales, siguen un patrón de tiempo.#6 SofocosSe presentan con un esfuerzo físico menor o incluso en reposo, sin que se deban a un aumento de peso o algún otro problema de salud.#7 Resequedad vaginalAparece de manera repentina, sin que exista algún otro padecimiento.#8 HinchazónRetención de líquidos e inflamación en los pies, manos y abdomen principalmente.#9 Flujo menstrual intensoEl aumento en el flujo menstrual también puede ser un síntoma de desequilibrio, indica Informe 21 #10 Irregularidad o ausencia del periodo menstrualYa sea que tu periodo se atrase, se adelante o no se presente. Las alteraciones en tu regla pueden indicar diversos padecimientos, aquí puedes ver más información.#11 Inflamación y/o sensibilidad extrema en los senosEsta sensibilidad no sólo se presenta durante tu periodo, también en otros momentos del mes. Puede estar acompañada por la aparición de fibromas.