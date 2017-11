¿Es mejor ejercitarse solo o acompañado?

(Tomada de la Red)

El ejercicio es muy importante para la salud, no solo física sino también mental. Estudios han demostrado que ejercitarse reduce el estrés, mejora el humor y combate la ansiedad y la depresión. Hay una serie de tipos de ejercicios beneficiosos que podemos practicar. Sin embargo, en cuanto a la salud mental, ¿será mejor hacerlos solos o acompañados?Los beneficios del ejercicio grupalUn nuevo estudio sugiere que los ejercicios en grupo pueden ser mejores para el bienestar mental que los ejercicios individuales.De acuerdo con la investigación, publicada en el Journal of the American Osteopathic Association, las personas que se ejercitan en grupo desarrollan menos estrés y obtienen más beneficios emocionales, mentales y físicos que aquellos que lo hacen solos o no van al gimnasio. El texto sugiere que la atmósfera social juega un rol en el impacto positivo de la actividad física.Para el estudio, de la University of New England College of Osteopathic Medicine, se reclutó a 69 personas en su primer o segundo año de medicina debido a que esos períodos suelen ser muy estresantes, indica Informe 21 Tipos de ejercicio y salud mentalEn el experimento, un grupo de estudiantes realizó al menos una clase de entrenamiento colectivo de 30 minutos cada semana, mientras otro grupo se ejercitaba solo o con una o dos personas al menos dos veces por semana. Un tercer grupo no practicó ninguna actividad más que caminar o andar en bicicleta como transporte. Se le permitió a los participantes elegir qué categoría integrar.Durante esa etapa, los científicos realizaron encuestas para medir sus períodos de estrés cada cuatro semanas, además de informes sobre su salud física, emocional y mental. Al cabo de 12 semanas, los que practicaban ejercicios de forma colectiva demostraron alcanzar mejores resultados.Según los científicos, también puede haber ocurrido que la afinidad en el grupo haya influenciado así como la música que acompañaba puede haberlos ayudado a mejorar el humor.Si bien no es el primer estudio en sugerir los beneficios de la actividad física grupal, se necesita más investigación al respecto. En todo caso, ejercitarse con otras personas puede ofrecer estímulos que mejoren tus resultados. ¿Tú cómo te ejercitas?