Esta compañía vende whisky en un empaque muy diferente

Whiskey Me es una creación de Tom Aske y Tristan Stephenson, los fundadores de Black Rock, un bar de whisky ubicado en Londres. Por 10 dólares al mes puedes recibir un paquete de 1.7 onzas de escocés de malta en tu puerta.El servicio ofrece whiskies de una variedad de destilerías, incluyendo Aberfeldy, Macallan y Royal Lochnagar.¿Lo mejor? Las bolsas tienen tapas que se enroscan, lo que significa que no tendrás que apuñalarlas violentamente con un popote para poder probar lo que hay dentro.¿Lo peor? Whiskey Me por el momento solo está disponible en el Reino Unido.