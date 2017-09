¿Cómo es hoy 'la niña más bella del mundo'?

(Tomada de la Red)

Remember the 10-year-old who appeared in French Vogue in 2011? See Thylane Blondeau now. https://t.co/wAzTLU60m8 pic.twitter.com/3pt8Ryb7ct — MEGAstyle.ph (@megastyleph) 9 de noviembre de 2015

Remember the 10-year-old who appeared in French Vogue in 2011? See Thylane Blondeau now. https://t.co/wAzTLU60m8 pic.twitter.com/3pt8Ryb7ct — MEGAstyle.ph (@megastyleph) 9 de noviembre de 2015

Remember the 10-year-old who appeared in French Vogue in 2011? See Thylane Blondeau now. https://t.co/wAzTLU60m8 pic.twitter.com/3pt8Ryb7ct — MEGAstyle.ph (@megastyleph) 9 de noviembre de 2015

Remember the 10-year-old who appeared in French Vogue in 2011? See Thylane Blondeau now. https://t.co/wAzTLU60m8 pic.twitter.com/3pt8Ryb7ct — MEGAstyle.ph (@megastyleph) 9 de noviembre de 2015

La modelo francesa que los medios tildaron de 'la niña más bella del mundo' en 2010, hoy parece lo suficiente madura para entrar en la industria de la moda adulta.Thylane Blondeau, que ya ha cumplido 16 años, lució su belleza en las pasarelas durante la Semana de la Moda de Nueva York, que empezó el 6 de septiembre en la ciudad estadounidense.Thylane, hija de una presentadora y un futbolista franceses, empezó a recibir numerosas ofertas para trabajar como modelo desde que tenía solo 4 años. Pero no fue hasta 2011, a los 10 años, que se estrenó en el modelaje.Lo hizo en 'Vogue', con una sesión de fotos que convirtió a la revista en objeto de críticas porque muchos consideraban que sexualizaba a la niña por el aspecto y las posturas que adoptaba.Blondeau, que se ha convertido en una adolescente de extraordinaria belleza natural, goza de una fama que la coloca en las primeras filas de los eventos más prestigiosos del mundo de la moda, mientras que sus fotos en Instagram atraen a 1,5 millones de seguidores.Apareció entre los invitados en el desfile de Michael Kors en Nueva York el miércoles pasado, vestida con prendas de la famosa marca.Además, en 2015 inició su carrera como actriz, con un papel en la película francesa 'Belle y Sebastian: la aventura continúa', dirigida por Christian Duguay.La modelo francesa que los medios tildaron de 'la niña más bella del mundo' en 2010, hoy parece lo suficiente madura para entrar en la industria de la moda adulta.Thylane Blondeau, que ya ha cumplido 16 años, lució su belleza en las pasarelas durante la Semana de la Moda de Nueva York, que empezó el 6 de septiembre en la ciudad estadounidense.Thylane, hija de una presentadora y un futbolista franceses, empezó a recibir numerosas ofertas para trabajar como modelo desde que tenía solo 4 años. Pero no fue hasta 2011, a los 10 años, que se estrenó en el modelaje.Lo hizo en 'Vogue', con una sesión de fotos que convirtió a la revista en objeto de críticas porque muchos consideraban que sexualizaba a la niña por el aspecto y las posturas que adoptaba.Blondeau, que se ha convertido en una adolescente de extraordinaria belleza natural, goza de una fama que la coloca en las primeras filas de los eventos más prestigiosos del mundo de la moda, mientras que sus fotos en Instagram atraen a 1,5 millones de seguidores.Apareció entre los invitados en el desfile de Michael Kors en Nueva York el miércoles pasado, vestida con prendas de la famosa marca.Además, en 2015 inició su carrera como actriz, con un papel en la película francesa 'Belle y Sebastian: la aventura continúa', dirigida por Christian Duguay.