Pequeños cambios en la dieta bastan para alargar la vida

No hace falta renunciar a la pizza y las patatas fritas. Ni convertirse en un comedor compulsivo de zanahorias y brócoli.Según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, unos pocos ajustes en nuestra alimentación diaria nos pueden ayudar a vivir más años, sin convertir estos en un aburrimiento desde el punto de vista del placer gastronómico.No hablamos de cambios drásticos. Según Mercedes Sotos-Prieto, directora del estudio y especialista en nutrición de la Universidad de Atenas (Ohio, EE. UU.), basta con cosas tan sencillas como cambiar una ración diaria de 120 gramos de carne roja o 40 de carne procesada por un puñado de nueces o legumbres, indica Muy Interesante Los autores del trabajo, en su mayoría científicos de universidades estadounidenses, analizaron los datos de 48.000 mujeres de entre 30 y 55 años, y de 26.000 hombres de entre 40 y 75. Durante doce años, estas personas respondieron a cuestionarios periódicos sobre su forma de comer, y los investigadores compararon sus respuestas con dietas que la ciencia ha probado útiles para incrementar la esperanza de vida.Entre los sujetos analizados, 6.000 mujeres y 4.000 varones murieron durante el periodo de la investigación. Esto permitió establecer un vínculo entre la dieta y el riesgo de mortalidad.Los datos demostraron que las personas que mantenían una dieta equilibrada basada en pequeños cambios como los citados arriba tenían entre un 9 y un 14 por ciento menos de probabilidades de morir que el resto.Cuando los participantes empeoraban su alimentación a lo largo de los doce años estimados, tenían entre un 6 y un 12 por ciento más de posibilidades de fallecer por diversas enfermedades relacionadas con el estilo de vida.Según Sotos-Prieto, no es necesario autoimponerse una dieta muy rigurosa para vivir más y mejor. Solo tenemos que incluir una ingesta elevada de frutas, vegetales, granos integrales, nueces y guisantes, además de mantener bajo el consumo de carnes rojas y procesadas, dulces, refrescos, harinas refinadas...