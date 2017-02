(Tomada de la Red)

Sientes la necesidad de coger un pañuelo porque notas que empiezas a moquear. Te suenas y... ves sangre. ¿Qué hacer cuando te sangra la nariz? Hoy te damos unos consejos para estas hemorragias nasales que en la mayoría de veces suelen ser inofensivas muy fáciles de controlar. Lo cierto es que la nariz posee una gran cantidad de vasos sanguíneos bastante nimios que pueden romperse por algo tan sencillo como un resfriado o un cambio brusco de temperatura (sobre todo en invierno). Aunque también pueden ser provocadas por sonarse la nariz con mucha fuerza, por hurgarse la nariz, por agentes químicos, por hipertensión arterial o por posibles tumores (en los casos más graves). Los consejos:



Poner la cabeza hacia adelante



Ya sea sentado o de pie, como más cómodo estés, lo primero que debes hacer es inclinar la cabeza hacia delante, pues si lo hicieras al revés, acabarías tragando la sangre producto de la hemorragia. Importante: respira por la boca.



Apretar la nariz



Tras inclinar la cabeza hacia delante, tendrás que pellizcar ambas ventanas nasales a la vez justo debajo del tabique de la nariz con los dedos pulgar e índice. Nos quedaremos así durante un par de minutos. Tras este tiempo soltamos y volvemos a oprimir la zona. Soltamos una vez más y comprobamos si ya se ha detenido con éxito la pequeña hemorragia. Si no es así podemos continuar así con presión constante, comprobando cada 5 minutos si hemos dejado de sangrar y siempre respirando por la boca.



Nunca te suenes



Aunque es nuestro primer impulso, no lo hagas, podrías provocar una hemorragia mayor. Además, evita introducir trozos de cualquier material en la nariz a modo de tapón, pues corres el riesgo de que extraigas el coágulo formado y te vuelva a sangrar la nariz. Tendrías que empezar el proceso de nuevo. Lo que sí puedes hacer es colocar una bolsa de hielo o compresa fría a través del puente de su nariz; disminuirá la hemorragia.



La hemorragia ha parado



Una vez que hemos conseguido cortar la hemorragia, los expertos aconsejan no levantar objetos pesados ni realizar ninguna actividad que requiera cierto esfuerzo físico. Lógicamente también queda excluido sonarse la nariz al menos durante 24 horas.



Eso sí, si te das cuenta de que no consigues detener la hemorragia de la nariz, deberás acudir a un centro médico para que te ayuden a controlar el sangrado.