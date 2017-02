La aspirina aumenta las posibilidades de embarazo

(Tomada de la Red)

El ácido acetilsalicílico, la célebre aspirina –con el tiempo, el nombre comercial que dieron los laboratorios Bayer a esta sustancia se ha hecho de uso común–, es uno de los medicamentos más famosos y consumidos en el mundo, sobre todo por sus propiedades como analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Precisamente, esta última característica podría, además, facilitar quedarse embarazadas a algunas mujeres que no pueden hacerlo.



Un equipo de investigadores de distintas instituciones estadounidenses coordinados por expertos del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano y de la Universidad de Utah ha anunciado que las mujeres con inflamación sistémica que toman diariamente 81 miligramos de aspirina tienen un 17% más de probabilidades de quedarse encintas y un 20% más de que el embarazo llegue a buen fin.



Según indican en la revista The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, para determinarlo estudiaron la evolución de 1.228 féminas de 18 a 40 años que mantenían esa condición inflamatoria y habían sufrido en el último año un aborto espontáneo.



No obstante, algunos científicos señalan que hay que tomar con cautela las conclusiones de este trabajo. Por una parte, este compuesto puede tener efectos adversos en algunos casos –contribuye al desarrollo de úlceras, en determinadas circunstancias–. Además, aunque el estudio que relaciona la ingesta de aspirina con un aumento de las posibilidades de quedarse embarazada es correcto desde un punto de vista teórico, podría argumentarse que abandonar el tabaco, hacer ejercicio y llevar una dieta saludable también lo hace. En todo caso, siempre es mejor consultarlo con los médicos de cabecera.