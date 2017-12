5 razones por las que te hace sentir mejor cancelar planes

(Tomada de la Red)

Como ya lo hemos dicho antes, el estilo de vida actual tiene muchas exigencias: tener un trabajo, que muchas veces cubre la mayor parte de tu tiempo; hacer ejercicio, porque ayuda a la salud y te mantiene en forma; cumplir con eventos sociales, por lo regular son laborales o con los amigos; pasar tiempo con la familia; hacer las compras, porque si no te quedas sin provisiones en casa; hacer pagos, porque si no te quedas sin servicios; y eso sin agregar el tiempo que pasas entre el tráfico. La lista podría continuar.Entre tanto, a veces deseas no hacer alguna de esas cosas, como salir con la familia o con los amigos, así que cancelas y te sientes aliviado. Pero, ¿por qué sientes ese alivio?Razones por las que te sientes bien cuando cancelas una reuniónEl psicólogo Simon Rego, jefe en la materia del Centro Médico Montefiore en el Bronx y la neurobióloga Amy Banks, autora de Wired to Conect, teorizaron sobre este sentimiento y dieron algunas declaraciones para el portal The Cut. En resumen, las razones son las siguientes:1. Produce ansiedad por ser juzgado o rechazado por el resto, así que evitan una situación llena de estrés y sienten un peso menos.2. El horario de las personas es exigente, así que reducir los planes es la ruta más sencilla para obtener tiempo que necesitan, indica Muy Interesante 3. Las reuniones con otras personas pueden resultar estresantes cuando no hay una buena relación entre todos los asistentes.4. Muchas veces las personas no se conocen en persona, sólo virtualmente, lo que provoca incertidumbre y estrés. Virtualmente es más sencillo ocultar cosas y pensar mejor lo que se habla.5. Es difícil enfrentarse a las reacciones de las personas cara a cara.Al final recomendaron hacer menos planes si se está realmente ocupado o no hacerlo con personas con quienes no se tiene afinidad y se podría llegar a tener un momento incómodo. ¿Alguna vez te has visto en esta situación?