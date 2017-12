Pasos para cuidar nochebuenas

(Tomada de la Red)

Cuando las vemos en los viveros, todas alineadas en macetas de diferentes tamaños, sabemos que se acercan las fiestas decembrinas. Sin embargo, y a pesar de su vistosidad, la llamada nochebuena requiere ciertos cuidados específicos. Continúa leyendo esta guía simple y disfruta de sus formas y colores.



Poinsetia, corona del Inca, flor de Pascua, pastora o papagayo; todos estos nombres más que curiosos identifican a una misma planta que destaca por su exuberancia y flores blancas o de intenso color rojo.



Si bien es originaria del sur de México, se ha hecho muy popular en la región; en especial al usarse como centro de mesa y para adornar las entradas a las casas durante la Navidad.



Guía básica para cuidarla



Al comprarla



Lo primero que debes verificar es qué tipo de planta estás adquiriendo; pues muchas veces solo son ramas o tallos sembrados en un poco de tierra húmeda. Trata de comprobar que tenga raíces; de lo contrario, no sobrevivirá muchos días.



Humedad y luz



La nochebuena es una especie de interiores; esto quiere decir que no resiste bien el exceso de luz solar, los vientos o la lluvia. Trata de situarla en esquinas bien iluminadas para que las hojas no se vuelvan amarillas antes de tiempo.



También deberás regarla con cierta frecuencia; sin caer en los excesos con el agua y dejar el sustrato anegado; así evitarás que se pudra. Deja que el rocío natural nutra a las hojas y tallos superiores.



Fertilizante



Uno de los problemas más comunes son las plagas que atrae. Desde hongos, la famosa cochinilla y otros parásitos hasta gusanos. Para evitarlos, es recomendable diluir algunas gotas de fertilizante en la misma agua de riego; igual, hay que añadir algo de abono.



Poda



Sabrás que llegó el momento de podarla cuando pierde las hojas rojas y verdes. Toma unas tijeras de jardinería y corta los tallos hasta que no sobrepasen los 15 centímetros de altura. Ten cuidado porque esta planta bota un tipo de savia blanca que puede ocasionarte reacciones alérgicas.



Nueva floración



Diciembre es el mes en que recupera todo su esplendor. Si estás decidida a cultivarla en casa, es importante que desde septiembre la traslades a un lugar más sombreado. Y es que esta especie necesita de 12-14 horas de oscuridad para que las brácteas –las típicas hojas escarlatas– florezcan.