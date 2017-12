Arrestan a un hombre en La India por el mal olor de sus pies

(Tomada de la Red)

Cuántas veces habrás estado en esta insólita situación. Pasas horas viajando en el bus para visitar a la familia, pretendes estar tranquilo, escuchar música, leer un libro, pero... El viajero que se sienta detrás tuyo decide relajar la pesadez de sus pies quitándose los zapatos y un leve olor a queso comienza a inundar tus fosas nasales.



¿Qué pensarías si además de ello añade otro elemento, como pueden ser unos calcetines putrefactos? Seguro que no sería de tu agrado. Algo parecido ha ocurrido en La India y no ha acabado muy bien.



Un hombre decidió quitarse tanto los zapatos como los calcetines en un trayecto de unas 8 horas entre el estado del Himalaya de Himachal Pradesh hasta Nueva Delhi.



Y el olor que desprendía no era especialmente agradable, por lo que los pasajeros comenzaron a quejarse y le pidieron que al menos los guardara y no los dejara en mitad del pasillo.



Pero no atendió a razones, lo que provocó una trifulca que acabó con él en comisaría.



Él jura y perjura que sus pies no olían mal y que se sintió completamente juzgado dentro del autobús, por lo que a pesar de ser multado por desorden público, decidió tomar también medidas legales contra la compañía y contra algunos de los pasajeros que viajaban en el trayecto.