Tips de alimentación para diabéticos

(Tomada de la Red)

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no la utiliza eficazmente; ésta es una hormona que regula el azúcar en la sangre.Clasificación de la diabetesTipo 1Se da cuando hay una producción deficiente de insulina, por lo que se necesita administrala diariamente. Se desconoce la causa y no se ha descubierto la manera de prevenirla, indica Muy Interesante Tipo 2Por el uso ineficaz de insulina, es la más común y suele estar relacionada con el sobrepeso o falta de actividad física.¿Cómo vivir con diabetes?Siguiendo las las recomendaciones del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases-Mantener una vida activa y hacer ejercicio-Cuidar la alimentación-No pases muchas horas sin comerLo que debe comer un diabético- Frutas y verduras- Granos integrales- Carne con poca grasa- Pescado, pollo y pavo- Nueces y grasas naturalesLo que no debe comer un diabético- Alimentos fritos y otros altos en grasas saturadas-Alimentos con mucha sal o sodio-Dulces-Bebidas con azúcares-Bebidas alcohólicasSin embargo, es recomendable consultar a un nutriólogo o médico que diseñe un plan alimenticio especial según la edad, el peso y la situación médica.