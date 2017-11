Sobrevive a "El Buen Fin"

(Agencias)

Como cada año, "El Buen Fin" tendrá una gran lista de ofertas de diversos productos y servicios. Sin embargo, antes de comprar, es mejor conocer las especificaciones así como las promociones disponibles en el mercado y entonces decidir con información y conocimiento de causa.



Es por eso que nos dimos a la tarea de investigar qué apps pueden ayudarte en tu camino para adquirir eso que tanto deseas comprar.



Quién es quién en los precios



Se trata de un programa desarrollado por Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que informa sobre los precios de productos de consumo generalizado como alimentos, aparatos domésticos e higiene personal, entre otros.



También es posible consultar el precio mínimo, máximo y promedio de determinados productos, así como calcular el monto total que se pagará por una lista del súper en diferentes establecimientos. Cuenta con diversos filtros de ubicación y comparación entre ciudades.



Precio: Gratis

Desarrollador: Profeco

Plataforma: Android



Ubicajeros



Herramienta desarrollada por el Banco de México, útil para conocer la ubicación de cualquier cajero automático cercano al usuario por medio geolocalización.



De igual manera, esta app brinda información relevante como las comisiones de retiro aplicables a quienes retiran de cajeros de otros bancos.



Dicha información es proporcionada por los bancos mensualmente a Banxico, por lo que si detectas alguna anomalía en su calidad, puedes reportarlo en su página oficial.



Precio: Gratis

Desarrollador: Banco de México

Plataforma: iOS y Android



Calculadora de descuentos

Calcula fácilmente el precio final de tus compras ya con las rebajas incluidas.



En esta aplicación móvil solo deberás introducir el descuento y el precio de venta, y la herramienta mostrará el precio final ya con el descuento.



Una de las características que llaman la atención es que puede ser utilizada sin necesidad de desbloquear el teléfono, por lo que es ideal para los cálculos rápidos en un día de compras.



Otra de las funciones incluidas es el poder guardar los valores calculados para después consultar un historial de estos.



Precio: Gratis

Desarrollador: MMAppsMobile

Plataforma: iOS y Android



Revista del Consumidor Profeco



Gracias a esta aplicación, podrás tener a tu disposición estudios de calidad, tecnologías domésticas, platillos, tablas de precios y muchas cosas más, todo acompañado con enlaces y accesos directos a la versión digital de la revista.



La aplicación te permite además clasificar los contenidos por interés con opciones como salud, tecnología, viajes y turismo, entre otros.



Precio: Gratis

Desarrollador: Profeco

Plataforma: iOS y Android



PayPal



La aplicación móvil de PayPal te facilitará el realizar transacciones de una manera simple y, sobre todo, segura a través de tu teléfono inteligente.



Con esta app podrás realizar operaciones como transferencia de dinero; revisar cuánto crédito tienes en la cuenta; realizar pagos electrónicos utilizando las tarjetas de crédito o débito que previamente hayas vinculado; y enterarte fácilmente sobre los establecimientos que en el fin de semana más barato admiten este tipo de pagos.



Precio: Gratis

Desarrollador: PayPal, Inc.

Plataforma: iOS y Android





El Buen Fin



En esta app podrás encontrar todas las noticias referentes al fin de semana más barato del año, incluyendo un listado con las ofertas de los diferentes distribuidores, precios, rebajas, descuentos y, en general, los datos más destacados que se encuentran disponibles también en la página web del evento.



De Igual manera se pueden visualizar métodos de pago, opciones de meses sin intereses y otros datos de interés general para el consumidor.



Precio: Gratis

Desarrollador: SoloLoMejorSSL

Plataforma: iOS y Android



Promodescuentos



Gracias a esta aplicación podrás enterarte de las promociones que muchas veces no aparecen anunciadas en las tiendas departamentales o Internet.



La app permite realizar búsquedas por artículos ?o crear alertas.



Todas las ofertas se muestran tanto por tienda comercial o departamental como por categoría. Por ejemplo, alimentos, jardinería, electrónica, videojegos, etc.



La misma información se encuentra disponible a través de su página de Internet promodescuentos.com.



Precio: Gratis

Desarrollador: 6 Minutes Media GMBH

Plataforma: iOS y Android.