¡Los ramos de flores ya pasaron de moda!

(Tomada de la Red)

Los ramos de donas se han vuelto tendencia en los últimos tiempos. Es que en lugar de regalarle a alguien flores, seguro sea de mucho más agrado una cantidad de deliciosas donas decoradas. Pero de ahí a regalar estos ramos para que las novias los lleven al altar hay un gran paso. ¡Y ya hay quienes lo están dando!Así que olvídate de las decisiones difíciles entre unas flores y otras, y opta por un delicioso ramo comestible hecho de donas. ¡Todos los invitados se van a tirar de cabeza sin dudar cuando sepan que no son flores!Las tradiciones de las bodas cada vez están perdiendo más peso. Ahora le ha llegado el turno a los característicos ramos de flores que las novias llevan en sus manos cuando caminan hacia el altar y que todas las mujeres invitadas se mueren por atrapar al final de la ceremonia, indica Informe 21 En su lugar llegaron las donas y no solo se ven bien, sino que además hacen del ramo algo atractivo en sabor. ¡Seguro no son las mujeres las únicas que se ponen en fila para agarrar el ramo!¡Una idea realmente original! Y que seguro se transformará en tendencia al igual que las decoraciones con donas que han sido furor este último año.Así que si te estás por casar, o simplemente buscas salir del típico regalo del ramo de flores, ¡ya sabes cuál es la mejor idea!