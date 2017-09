Síntomas de desequilibrio hormonal

(Tomada de la Red)

Quizá estás experimentando una serie de síntomas que son una muestra de desequilibrio hormonal aunque quizá ni siquiera lo sepas. Toma nota de estos síntomas que son señal de un problema de este tipo y mira si podría ser tu caso. Lo primero que debes tener en cuenta es que un desequilibrio hormonal se puede producir más fácilmente de lo que crees.El equilibrio hormonal es muy frágil y puede desajustarse por causas naturales o relacionadas con ciertos cambios en el ambiente o en el organismo.Este desequilibrio también puede ser una señal del un mal funcionamiento de los órganos exocrinos o endocrinos. La causa exacta solo la puede determinar un médico endocrino.1. AcnéSi tienes acné y mantienes una buena higiene en tu piel quizá el problema sea otro y esté relacionado con un desajuste hormonal.Y es que los granos pueden ser consecuencia de malos cuidados en la piel, pero también de otras cuestiones como una alimentación poco sana o el ciclo menstrual en las mujeres, señala informe 21 Muchas veces, sencillamente, es un problema hormonal.2. Aumento de pesoEl aumento de peso repentino también suele estar asociado a un problema de naturaleza hormonal.Hay que tener en cuenta que, mientras que algunas personas logran perder peso rápidamente, otras ganan kilos aun haciendo dieta y ejercicio.Esto puede ser por las hormonas.Si se padece un desequilibrio hormonal no solo no bajarás de peso, sino que tampoco podrás aumentarlo en el caso de que lo que quieras sea eso.3. Mayor cansancioSi notas que estás cada vez más cansada esto puede deberse a un desequilibrio hormonal. Y es que en muchas ocasiones esto es una causa de mal sueño.Hasta aquellas personas que duermen como un bebé 8 horas al día pueden lucir cansados sin un motivo aparente.Esto en muchas ocasiones se da por la hormona progesterona. Si te notas muy cansado puedes conocer su concentración haciendo un análisis de sangre y ver si está en niveles normales.4. Exceso de sudorEl exceso de sudor también es una cuestión hormonal. No obstante, debes tener en cuenta que una sudoración excesiva no siempre está relacionada con este factor.No obstante, sí será importante revisar las hormonas, especialmente si la sudoración va acompañada con sensación de calor.5. Ojeras oscurasSi tienes unas ojeras especialmente oscuras, tanto que ninguna base para maquillaje te ayuda a deshacerte de las bolsas, puede que se deba a un desequilibrio hormonal.En ese caso verás que también afecta al sueño.Ten en cuenta que el insomnio crónico puede ser la consecuencia de la deficiencia de la testosterona en los hombres y de la progesterona en las mujeres.6. DepresiónLa depresión es otro de los síntoma que evidenciarían un desequilibrio hormonal.Suele ocurrir en las mujeres cuando se acerca su periodo menstrual, durante el embarazo y en la menopausia.Si notas que, de repente, te sientes invadida por la tristeza y la apatía tus hormonas no están reguladas correctamente.7. Cambios en los senosSi has notado cambios en los senos quizá te encuentres ante un desequilibrio hormonal y deberías ir al médico para tratar esto adecuadamente.Debes tener en cuenta que la densidad de los tejidos blandos de los senos se reduce por falta de estrógenos.No obstante, esta no es la única consecuencia. Si tienes una cantidad excesiva de estrógenos también pueden aparecer bultos en los senos.Si notas alguno de estos síntomas no dudes en ir a visitar a tu médico.8. Caída del cabelloLa caída del cabello es otro síntoma de desequilibrio hormonal.Si observas que ni los mejores champús te ayudan a reducir la cantidad de cabello que se te cae, quizá esto se deba a un problema hormonal. Tenlo en cuenta.9. Exceso de velloAl contrario que en el caso anterior, si tienes exceso de vello corporal también puede deberse a un exceso de hormonas.Los vellos oscuros en el busto, rostro, dorso de las manos y otras áreas poco comunes en el caso de las mujeres puede señalar que existe un trastorno hormonal que puede ser más grave de lo que crees, así que tenlo en cuenta.