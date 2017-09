Celebra las fiestas patrias sin subir de peso

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Comienza la recta final del año y con ello las festividades. Una de las preocupaciones por parte de muchas personas, comienza por la alimentación.



Este ciclo de festividades empieza por la celebración del día de la independencia, que es acompañada principalmente por platillos típicos, algunos de los cuales se caracterizan por ser altos en grasa.



Aunque la comida mexicana tenga fama de tener mucha grasa, existen otros platillos típicos que no repercuten tanto en nuestra dieta, sino lo contrario, pueden ayudarnos a prevenir enfermedades o evitar que aumentemos de peso, aun cuando haya recalentado, menciona la Dra. Goreti Gastaldi, nutrióloga de la plataforma de salud Doctoralia.



Así que para evitar problemas en la salud, Gastaldi nos comparte 5 alimentos que se pueden adaptar a una dieta saludable en estas fiestas patrias:



• Quesadillas de Huitlacoche:



México es el único país que no desprecia este hongo proveniente del maíz y que junto con las tortillas de maíz, es el complemento perfecto de los aminoácidos esenciales.



• Guacamole:



Es un platillo que sirve para acompañar o botanear, pero si quieres mantener una dieta saludable y un cuerpo nutrido, debes de considerar el potencial del aguacate como protector del corazón con su alto contenido en vitamina E, misma que también ayuda a prevenir el Alzheimer junto con su Omega 3.



Además ayudará a mantener un cabello más brilloso.



• Pozole:



Otro platillo que puede venir en verde, blanco o rojo, bastante llenador pero muy nutritivo, especialmente si se prepara con pollo que es más ligero que la carne de puerco. El maíz pozolero también es rico en vitamina B y tiene un alto contenido en fibra que favorecerá la digestión. La lechuga que lo adorna previene enfermedades en el corazón debido a su alto contenido en beta caroteno, además de tener vitaminas A, B y C.



• Chile en nogada:



Es la comida típica por excelencia, representando los colores de la bandera, y además de ello, empezando por el chile poblano, su ingrediente principal es rico en vitamina B que ayuda al metabolismo, favorece la obtención de energía y previene el Alzheimer. La crema aportará calcio a tu cuerpo y la decoración de granada fungirá como un fuerte antioxidante.



• Enchiladas:



Un platillo con alto contenido en calcio, por el maíz de las tortillas, queso y crema. El agregado de pollo le dará un toque de proteína que es ideal para generar músculo y además de ser un ingrediente bajo en grasas, te permitirá pasar bien las fiestas sin preocupaciones. Por último te beneficiarás de la salsa preparada con tomates verdes por su alto contenido de fibra y del chile rico en vitamina B.