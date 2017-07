Cachorro comparte su manta con su amigo de la calle

(GH)

Lana es un cachorro de solo 8 meses con un gran corazón. Lo cual demostró con una conmovedora imagen que protagonizó con otro can que se ha vuelto viral en redes.A fines del año pasado, fue rescatada junto con sus hermanos de una calle de Brasil y adoptada poco después por Suelen Schaumloeffel y su novio, publica el portal The Dodo Recientemente el clima se ha puesto muy frío, por lo que sus dueños le compraron una gruesa manta para que no sufriera en su casita.Sin embargo, para sorpresa de la pareja, su mascota sacrificó su propia comodidad para ayudar a un nuevo amigo.La pareja se percató de que Lana había arrastrado su manta hacia afuera para compartirla con otro can que al parecer vive en la calle."Yo pensé: '¡Qué lindo es lo que hizo [Lana] por su amigo!", comentó la dueña del cachorro. "Mi mejor amigo de cuatro patas me recordó algo muy importante: ¡la generosidad!"El perro aún frecuenta la casa de Suelen y suelen darle de comer y beber. La pareja espera saber si se trata de un perro extraviado y de ser así, le ayudarán a encontrar su camino a casa.