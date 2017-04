Las turbulencias en los aviones aumentaran gracias al cambio clim

(Tomada de la Red)

Siempre es inquietante experimentar la turbulencia en un vuelo, aunque en realidad no es algo peligroso si sigues las indicaciones.



Ahora científicos han encontrado que podemos esperar dramáticamente más turbulencia en los próximos años, y no va a ser sólo chasquidos suaves - estamos hablando de serios temblores. Y no, no estamos tratando de ser amarillistas y espantarte, tan solo te estamos advirtiendo para que estés preparado cuando viajes y sepas la razón.



La turbulencia viene en cuatro grados, que van desde la luz hasta el extremo. Esta es la primera vez que los científicos han examinado el futuro de la turbulencia severa en respuesta al cambio climático, y no se ve bien.



"Incluso los viajeros más frecuentados pueden sentirse alarmados ante la perspectiva de un aumento de 149% en la turbulencia severa", aseguró el científico atmosférico Paul Williams de la Universidad de Reading, Reino Unido.



Teniendo en cuenta que la definición de turbulencia severa incluye la frase "la aeronave puede estar momentáneamente fuera de control", esta noticia es realmente alarmante.



La turbulencia puede ocurrir por muchas razones, incluyendo tormentas, nubes, cambios en la presión atmosférica o el cambio entre frentes fríos y cálidos. Pero a veces llega impredecible cuando el cielo está totalmente despejado.



Esta "turbulencia de aire claro" realmente sucede cuando un avión golpea parches de diferentes velocidades verticales del viento (cizalladura del viento) dentro de una corriente de chorro. Y de acuerdo con Williams, esas tijeras de viento se van a volver más fuertes y más inestables debido al cambio climático.



Todo esto podría sonar como noticias terribles para las personas que ya le temen a los aviones, pero afortunadamente hay un revestimiento de plata. En este momento la turbulencia de aire claro es frustrantemente difícil de predecir (y por lo tanto evitar), pero hay esperanza de que el futuro avión estará equipado con mejores sensores.



Una opción esperanzadora es LIDAR (Light Detection and Ranging), la tecnología de detección láser que ya ha ayudado a científicos a descubrir ciudades antiguas y arrecifes ocultos. Pero tendremos que esperar a que LIDAR sea menos costoso antes de que todos los aviones puedan ser equipados con esta tecnología asombrosa.



Hasta entonces, cuando experimentes una turbulencia recuerda respirar profundo.