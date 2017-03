Cambia tu look

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El cambio de estación no sólo invita a actualizar el guardarropa, sino también a dar un giro al look a través del maquillaje y el peinado.



Esta primavera, la naturalidad se impondrá tanto en el rostro como en el cabello para proyectar una imagen fresca y relajada, en sintonía con la temporada.



“A nivel mundial, las tendencias en maquillaje apuntan a semblantes naturales, pero a la vez luminosos, como se observó en las recientes alfombras rojas. Los looks saturados, que requieren de muchos productos para conseguirlos, quedan atrás durante estos meses”, explica Jo Labastida, makeup designer de L’Oréal París en México.



Para dar brillo al rostro, el experto recomienda utilizar iluminadores líquidos, los cuales deben aplicarse con las yemas de los dedos y son empleados tanto para lograr un cambio en el tono de la piel como para resaltar las facciones del rostro, por lo que con este producto se consigue que los pómulos parezcan más elevados.



Los labiales para esta temporada fusionan una gama de colores como rosa, violeta y rojo con un efecto dorado, fórmula que aporta luminosidad a esta zona y dota de glamour los looks de belleza. El acento de color se imprime también a través del delineado, sobre todo en tonalidades cálidas o azules.



“Una máscara ideal para primavera es aquella que aporte volumen, alargamiento y color intenso a las pestañas, para dar así una perfecta definición”, señala Jo Labastida. Las cejas deben reflejar naturalidad durante, por lo que será común verlas en algunos looks con un aspecto despeinado.



Estilos a la cabeza



En materia de peinado, la primavera está marcada por una fuerte influencia de los años 70. “Las melenas brillantes al estilo ladylike, así como los lacios impolutos y las trenzas, serán tendencias protagonistas durante esta temporada”, afirma Jonathan Mas Besa, estilista profesional y embajador de TRESemmé.



El cabello alaciado puede llevarse con una raya en medio o de lado y para conseguir un buen acabado es importante utilizar previamente un protector térmico para cuidar el pelo, así como un spray anti-frizz luego de pasar la plancha para dar control y sedosidad.



Las trenzas de boxeadora, también conocidas como boxer braids, se revelan como uno de los estilos favoritos, mismas que resultan prácticas, cómodas y versátiles, ya que permiten crear diferentes peinados.



Es necesario aplicar un poco de gel extra firme al momento de darles forma para conseguir un toque de firmeza.



“Respecto al color, continúan en boga los famosos balayage, pero hay cambios de tonalidades. Se denota una inclinación hacia los matices amaderados cuya inspiración es justamente la naturaleza, entre ellos cobre, dorado, arena y ámbar, sin olvidar el nogal o los tonos nacarados”, explica Jonathan Mas Besa.



Otra de las tendencias destacadas de la estación son las “babylights”, discretas aclaraciones que se mezclan con el tono natural del cabello y que buscan conseguir ese efecto delicado que tienen los pequeños en el pelo. La euforia por los colores de fantasía rosa, lavanda, gris se mantiene durante esta primavera.



Looks



Feline



Este look se caracteriza por una piel con apariencia natural pero luminosa, con un efecto aterciopelado. Una máscara de pestañas que aporte volumen, definición y color es indispensable para lograr una mirada audaz e intensa.



Deben preferirse los labiales con colores mate sobre aquellos que tengan mucho brillo para respetar los códigos de este concepto. El cabello se lleva ligeramente despeinado y con poco volumen.



Hoy existen sprays que fijan el peinado pero que a la vez permiten el movimiento.



Miss hippie



La clave de este look radica en un rostro muy natural, casi desnudo, pero con un acento de color rosado en los párpados. Es importante aplicar una bb cream para corregir las imperfecciones o una cc cream si tu piel se enrojece con facilidad.



Las cejas despeinadas subrayan la esencia de este maquillaje, que contrasta con una cabellera lacia, con raya en medio o de lado.



Aplicar un protector térmico para no dañar el cabello y un producto anti-frizz después del planchado ayudan a lograr un alaciado ideal.



Gold girl



Una base luminosa es el secreto para conseguir este look, perfecto para una novia en una boda de día o para llevar en una primera cita.



Su toque romántico se acentúa con un ligero blush en los pómulos, así como con un labial de color rosa con efecto dorado. Los párpados deben cubrirse con una sombra en tonalidad dorado nude y las cejas deben peinarse delicadamente.



El peinado al mejor estilo bob, conjuga un poco de volumen en los costados de la cabeza con un acabado messy para potenciar la naturalidad.



Rock & Blues



Si este look tuviera que definirse con una palabra, esta sería audacia, ya que revela atrevimiento en cuanto al color al mezclar cuatro diferentes tonos, que crean un efecto metálico. No solo la mirada refleja osadía, sino también los labios, los cuales se cubren de un pigmento naranja intenso.



El maquillaje se complementa con un peinado ligeramente desarreglado y con un medio chongo, realizado con dos tipos de spray: uno anti-frizz y otro flexible. Este look está pensado para llevarse de noche, como para una salida al antro.



Va de retro



Un guiño a los años 70 define este concepto, en el que unos cat eyes gruesos y de color azul intenso son protagonistas, mientras que el maquillaje es muy suave y revela un discreto tono bronceado.



Los labios se cubren con un elegante pigmento rosa y de acabado mate. Este look adecuado para llevarse durante el día, como por ejemplo, en una comida de fin de semana se complementa con unas boxer braids, perfectamente bien definidas pero al mismo tiempo con un aire relajado.