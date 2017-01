Señales de que tu pareja te engaña emocionalmente

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando tu pareja se distancia será difícil saber si estás lidiando con un mal momento en la relación, o si te está escondiendo algo.



Tal vez no te esté acostando con otra, pero ¿y si te está engañando emocionalmente?



Las infidelidades emocionales no están tan bien definidas como las físicas, así que son súper difíciles de identificar. Con avances tan sutiles como una mirada, no será fácil detectar el momento en que una amistad se vuelve algo más.



Pero si tu instinto te está diciendo algo, estate atenta a estas señales:



Tu vida sexual mejoró o empeoró drásticamente



Cuando una persona está teniendo una infidelidad emocional que todavía no se ha vuelto física, la frecuencia del sexo entre pareja podría mejorar. La pasión que él siente por otra chica podría desahogarla contigo, aunque es posible que, a pesar de la intimidad, se sienta cierta distancia.



Parece distante



Si tu galán está recibiendo apoyo emocional y atención por parte de otra persona, dejará de pedirlo contigo. Con el tiempo, esta distancia emocional podría volverse física. Suena raro, pero prácticamente te está reemplazando con alguien más. Y éste es un GRAVE problema.



Su actitud contigo ha cambiado



Además de distanciarse, podría empezar a juzgarte y criticarte de más. Ahora va a quejarse de la comida que haces y de tu personalidad, cosas que anteriormente no criticaba, sino que al contrario, ¡le gustaban! Aquí ya estamos entrando a territorio peligroso porque inconscientemente te está comparando con la otra persona que tiene su atención… y estás perdiendo.



Sus hábitos tecnológicos han cambiado



Si ha dejado de escribirte o de repente está pegado al teléfono más de lo normal… algo ha cambiado. Y si no te cuenta NADA de lo que escribe o con quién está en contacto, es porque está haciendo algo mal y se siente culpable. En algún punto entenderá que no está haciendo lo correcto y evitará el tema para no lastimarte.



Habla mucho de ella



Mencionará uno que otro amigo de vez en cuando, pero siempre mencionará un nombre en específico. Es básicamente una invitación a preguntarle qué onda con ella, y cuando lo hagas, checa su reacción.

Si se pone a la defensiva, podría ser que esconde algo.



Te empiezas a sentir como el mal tercio de la relación



Estás en una fiesta con tu pareja y de repente llega su “amiga”. Si tu galán inmediatamente se va con ella a atender sus necesidades, es obvio lo que está pasando.



Si empiezas a sentirte como la número 2 en su vida y notas que tu pareja ya no consulta nada contigo, podrían estar en problemas muy graves.