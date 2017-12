El 'Mola alexandrini' es el pez óseo más pesado del mundo

(Tomada de la Red)

El Mola mola (pez luna), que vive en aguas tropicales y templadas, presenta un cuerpo aplanado y con forma redondeada –casi con forma de disco– y, en lugar de aleta caudal, tiene una cola redondeada parecida a un timón, estaba considerado hasta ahora el pez óseo más pesado del mundo.De hecho, figura en el libro Guinness de los récords como tal. Es cierto que hay tiburones de mayores dimensiones que este pez surcando los océanos, pero los esqueletos de los escualos no están hechos de hueso, sino de cartílago.Se había establecido que esta especie –puedes ver un espécimen en la imagen de este artículo– tenía el récord mundial del pez óseo más pesado teniendo en cuenta las características de un ejemplar capturado en 1996 en las costas japonesas de Kamogawa, Chiba.El ejemplar en cuestión tenía una masa de 2.300 kilogramos y medía unos 2,72 metros de longitud. Sin embargo, tras un examen más exhaustivo y reciente de las características de las distintas especies de pez luna a través de fotografías y ejemplares, así como del análisis de más de mil documentos –entre ellos, los había con medio milenio de antigüedad–, se ha llegado a la conclusión de que aquel pez, merecedor del primer puesto en el ranking mencionado, en realidad no se trataba de un Mola mola, sino de un Mola alexandrini.Los ejemplares del Mola alexandrini se distinguen de los de las otras especies de pez luna –el Mola mola y el Mola tecta– por ciertas características morfológicas específicas que pueden observarse en los adultos, como, por ejemplo, una protuberancia en la cabeza –peculiaridad por la que también ha recibido el nombre de pez luna de cabeza irregular– y un mentón y una cola diferentes.El merecedor del primer puesto en realidad no se trataba de un 'Mola mola', sino de un 'Mola alexandrini'.El estudio ha sido llevado a cabo por un equipo de investigadores japoneses liderado por Etsuro Sawai, que es experto en peces luna y trabaja en la Universidad de Hiroshima, y sus resultados han aparecido recientemente en la revista Ichthyological Research, publicada por Springer.Tiene que haberlos más grandesSawai está convencido de que veremos cómo este récord se supera en un futuro, ya que está seguro de que tiene que haber ejemplares vivos de Mola alexandrini de mayor tamaño en los océanos, indica Muy Interesante De esta manera, allá por el año 2004, ya se capturó en la isla japonesa de Aji (Miyagi) una hembra que medía 3,32 metros de longitud. Sin embargo, no se la puede considerar la más pesada del mundo porque no se llegó a medir la masa de este gigante marino.No es fácil disponer de un ejemplar de este tipo para llevar a cabo un estudio científico debido a que, por sus enormes dimensiones, son difíciles de atrapar y también de transportar para ser sometidos a los exámenes morfológicos y genéticos que los investigadores requieren llevar a cabo.Pero si hay algo que esta investigación deja patente es que aún nos queda mucho por descubrir y redescubrir de los misterios que encierran los océanos de nuestro planeta.