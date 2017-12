Cerveza: tu mejor "aliada" para aprender un idioma

(Tomada de la Red)

Si tienes la "cosquillita" de aprender un idioma, además de que te apliques con todo en tus clases, te recomendamos tomar ¡una cerveza diario! Conoce lo que reveló un estudio alemán...Una cerveza para “aflojar” la lenguaLos participantes fueron 50 germano parlantes que estaban iniciando su aprendizaje de holandés. A cada uno se le proporcionó una bebida, para luego tener una conversación con un extraño en holandés.La mitad de los voluntarios recibieron un tarro de cerveza con 5% de alcohol, mientras que los otros tomaron una bebida sin alcohol. Después de un rato, 2 holandeses nativos calificaron las habilidades orales de todos, sin saber quiénes habían bebido alcohol y quiénes no.En los resultados se encontró que aquellos que bebieron cerveza tuvieron un mejor desempeño que aquellos que no bebieron alcohol. El punto más destacable es que los holandeses nativos calificaron con mejor pronunciación a quienes tomaron cerveza, indica Informe21 La autopercepción no se vio modificadaA pesar de que para el receptor, el consumo de alcohol moderado fue un aliado para entender a su interlocutor, a la hora de calificar sus propias habilidades, los participantes no consideraron que hubieran tenido un mejor desempeño. Es decir, la autopercepción no se vio afectada por el alcohol.Al analizar los resultados se cree que el alcohol aumenta la confianza en nosotros mismos y reduce la ansiedad social. Sin embargo, es importante destacar que la dosis fue muy bajar y que en exceso no se han detectado estos efectos benéficos.