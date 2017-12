Descubre el uso cosmético de la mayonesa

(Tomada de la Red)

Día a día las personas descubren usos sorprendentes para algunos de los alimentos que consumen. Se trata de productos que sirven para otros fines que nada tienen que ver con el original de su creación.Tal es el caso del uso cosmético de la mayonesa.¿Por qué se pensó en el uso cosmético de la mayonesa?No hay duda ninguna de que los componentes de este alimento son sumamente beneficiosos para la estética.Históricamente, el aceite de oliva, el huevo y el vinagre fueron recomendados para aplicaciones en piel y cabello. Reunidos en un mismo producto sus beneficios se potencian.Seguramente, este fue el indicio de que la mayonesa no solo servía para comer.Aplicaciones del uso cosmético de la mayonesaRestauración del cabelloLa yema de huevo incorpora proteínas y otros nutrientes que el cabello necesita para regenerar sus células.El aceite contrarresta la sequedad, especialmente en largos y puntas.El vinagre es un excelente eliminador de las impurezas del cuero cabelludo, indica Informe21 Es decir, que al aplicar mayonesa en el cabello se estimula su crecimiento y suavidad.Es especialmente beneficioso para cabellos maltratados por tinturas o uso frecuente de planchas y secadores. Combinado con el gel que contiene la hoja de aloe vera, se obtiene una mezcla extraordinariamente revitalizante.¿Cómo aplicar la mayonesa en el cabello?Humedece el cabello y aplica mayonesa por toda la cabeza. Es importante que se extienda bien por el cuero cabelludo y por todo el largo y las puntas.Cubre la cabeza con una gorra de nailon y deja actuar durante una hora, por lo menos.Lava el cabello y enjuaga con agua tibia o fría.Si el cabello está muy dañado, se sugiere repetir el tratamiento dos o tres veces por semana.Aliviar la sequedad de la pielLa mayonesa tiene un buen efecto humectante en rodillas, codos y otras zonas en las que la piel se reseca. También puede usarse en el rostro, pues contribuye a exfoliar y a eliminar células muertas.Se recomienda aplicarla en las zonas afectadas, dejarla actuar durante 20 minutos y luego retirarla con una toallita húmeda o papel higiénico. Inmediatamente se notará el cambio en la piel.Uñas y cutículasLa mayonesa es una solución al alcance de la mano para las personas con uñas débiles y quebradizas. Las hidrata y suaviza las cutículas.Para este uso, se debe sumergir las puntas de los dedos en un recipiente con mayonesa.Mantendremos la solución durante 10 minutos, para luego enjuagar con agua tibia.Es aconsejable repetir este tratamiento de 3 a 5 veces por semana.Alivio para los piesNada hay que alivie más los pies cansados después de un intenso día de mucho andar que un “baño” de mayonesa.Dejar reposar la planta de los pies sobre mayonesa provoca una maravillosa sensación de frescura y bienestar.Veinte minutos serán suficientes.Luego se pasará a sumergirlos durante igual tiempo en agua tibia con vinagre.Esta combinación relaja los pies, ayuda a eliminar los callos y la piel muerta. Repetir este tratamiento mejorará su suavidad y aspecto y aliviará dolores y tensiones.Bálsamo para las quemaduras de solCuando la exposición prolongada al sol ha enrojecido la piel, el uso cosmético de la mayonesa proporciona alivio inmediato.El enrojecimiento se atenúa y el ardor desaparece. La sensación de calor intenso se va y la piel se siente fresca.Es un recurso muy práctico especialmente en el verano.Remedio para los piojosEs este un uso cosmético de la mayonesa especialmente aconsejado para los niños. No es tóxico, por lo cual brinda la seguridad de que no perjudicará al pequeño.Es conveniente aplicarla por la noche. Se distribuirá en todo el cuero cabelludo masajeándolo bien.Lo importante es que la mayonesa llegue a todos los piojos y liendres.Se cubrirá la cabeza con una gorra de baño y se dejará actuar toda la noche.A la mañana siguiente, se lavará el cabello y se peinará con peine fino para retirar los piojos y las liendres muertos.El uso cosmético de la mayonesa es seguro, puesto que es un producto saludable y de toxicidad cero.