George Clooney regaló un millón de dólares a cada uno de sus 14 mejores amigos

(Tomada de la Red)

El 27 de septiembre es una fecha especial para George Clooney. En 2014, fue el día en el que se casó con su esposa Amal. Pero gracias a la historia que su amigo Rande Gerber ha revelado recientemente, un año atrás, el 27 de septiembre de 2013, fue la noche en la que decidió agradecerles a sus 14 mejores amigos su apoyo durante estos años.Y lo hizo regalándoles a cada uno de ellos un millón de dólares. (Limpios, Clooney se encargó de pagar los impuestos por adelantado)Según explicó Gerber (que, para que lo ubiques, es un megaempresario marido de Cindy Crawford y muy amigo de Clooney) al programa de televisión Headliners, un día de 2013 recibió una llamada de George.“Tenemos un grupo de amigos al que llamamos ‘los chicos’. George me llamó a mí y a ‘los chicos’ y dijo, ‘Ey, apunta el día 27 de septiembre de 2013 en tu calendario. Todo el mundo va a venir a cenar a mi casa”.Al llegar, cada uno de los invitados encontró un maletín negro situado en cada uno de sus lugares en la mesa.“George empezó a decir, ‘Escuchan, quiero que sepan lo mucho que me importan y lo mucho que habéis significado en mi vida.Llegué a Los Ángeles, dormí en sus sofás… soy tan afortunado en mi vida de tenerlos y no podría estar donde estoy sin todos ustedes, así que para mi era realmente importante que mientras estemos aquí todos juntos, poder devolvérselos. Así que quiero que abran los maletines que están en su asientos”En su interior había un millón de dólares en billetes de 20. “Cada uno de nosotros, de los 14, recibió un millón. Cada uno de nosotros. Estábamos en shock, en plan ¿qué es esto? Él dijo, ‘Sé que todos hemos pasado por momentos duros, algunos de ustedes todavía están pasando por ellos. No tienen que preocuparse por sus hijos, no tienen que preocuparse por pagar su escuela o la hipoteca’”, contó Gerber.“Uno estaba trabajando en un bar en Texas en el aeropuerto, tratando simplemente de mantener a su familia”, explicó Rande. “Va cada día en bici al trabajo. Quiero decir… estas personas cuidaron a George, y ahora él se lo está devolviendo. Entonces George añadió, ‘No solo eso, he pagado los impuestos de todos, así que este millón de dólares es suyo”.Gerber, siendo un empresario de éxito, no se sentía cómodo aceptando un dinero que no necesitaba, y le dijo a George que no podía quedarse con él. El actor fue muy rápido en encontrar la forma de que su amigo aceptase su presente.“Le aparté y le dije, ‘Absolutamente no voy a tomar este millón de dólares’. Inmediatamente George dijo, ‘Voy a hacer un anuncio: si Rande no coge el millón de dólares, nadie tendrá el suyo”. Gerber decidió aceptar el dinero para después donarlo a causas benéficas.Con información de PLAYGROUND.MAG.NET