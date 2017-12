Niño le escribe una brutal carta a Santa

(Tomada de la Red)

Mientras todos los niños están escribiendo ahora mismo su cartita a Santa, hubo un niño que no quería tolerar ni un segundo más esta mentira y decidió dedicarle unas palabras muy duras a Santa:Sarah McCammon, una periodista de radio compartió en twitter una fotografía con la carta de su hijo de tan solo seis años en donde el niño expresa que solo lo hace por la tarea.“Querido Santa, sólo hago esto por la clase. Sé que tu lista de malportados está vacía. Y que tu lista de chicos buenos está vacía. Y tu vida está vacía. No sabes de los problemas que he tenido en mi vida. Adiós. Con cariño: No te diré mi nombre.”En el margen de la carta, el niño dibujó coronas navideñas mezcladas con cráneos, para que viera que no bromeaba.Esta carta tiene como locos a los fanáticos de McCammon, y a todo el internet, hasta el momento tiene más de 108 mil me gusta y 36 mil retuits.Sin duda, la parte más salvaje es cuando el niño le dice a santa que no sabe nada sobre “los problemas que ha tenido en su vida”, que luego su madre aclaró que se trataba de su hermano mayor.