7 ingeniosos trucos para reutilizar tus botellas de vino en tu hogar

(Tomada de la Red)

No te deshagas tan rápido de tus botellas de vino vacías la próxima vez, utiliza estos tips para hacer de ellas algo especial (e incluso ganar dinero)Reciclar es un tema para todos hoy en día, pero puede sonar complicado y aburrido para algunos. No tiene porque serlo si haces cosas ingeniosas y además lo conviertes en otra forma de hacer dinero fácil. Si además eres de los que aman el vino y no saben que hacer con las botellas vacías, ha llegado el momento de convertirlas en algo útil.Ya sabes que reciclar es importante, pero ahora puedes también volverlo algo divertido y útil para tu hogar. Y si resultas bueno para esto, hasta se puede convertir en un negocio en casa que nunca imaginaste, indica Informe 21 La próxima vez que tengas invitados a cenar, o que pases una noche con amigas, no tires tus botellas de vino o simplemente las pongas en el bote de reciclaje, más bien utilízalas como decoración o herramientas útiles en tu casa. No te preocupes, no tienes que ser un experto en manualidades para reciclar tus botellas de vino, pero en cambio, si puedes ahorrar dinero.A continuación algunos ingeniosos trucos para reciclar tus botellas de vino:1.- Riego para tus plantasSi no tienes tiempo para regar tus plantas o vas a estar lejos de casa, utiliza tus botellas de vino vacías para crear un sistema de riego por goteo en tus materas.Solo tienes que ponerlas sobre una estaca en la tierra con una abertura que permita entrar al agua de la botella cada vez que la tierra se seque.2.- LámparasUna botella de vino antigua o con color oscuro lucirá espectacular colgando del techo como una moderna e ingeniosa lámpara. Lo único que debes hacer es cortar la parte de abajo, pues allí pondrás la bombilla y tu botella colgará de arriba.La puedes mandar a cortar en casi todas las ferreterías, pero si quieres, puedes delinear el área a cortar, poner calor localizado en el área designada, y rápidamente aplicar frío inmediato. Si introduces la botella a un cubo con hielo y agua fría, la parte caliente se desprenderá fácilmente.3.- JarronesUno de los usos más sencillos, pero no por ello menos elegantes, para tus botellas de vino es convertirlas en jarrones para flores.Puedes pintarlas o hacerles diseños divertidos y dejarlas en una mesa o colgarlas en la pared para hacer un jardín colgantes.4.- Mesa de centroSi consigues una tabla vieja, puedes ingeniarte una mesa de centro que sea a tu estilo pero que además parezca vintage.Depende del estilo que quieras y la altura de la mesa, pero si deseas, no tienes ni que cortarlas, solo asegúrate de hacer un agujero del diámetro del cuello o bien de pegarlas bien a la tabla y tal vez ponerle algún adhesivo debajo para que no se resbalen en el piso.Si quieres una mesa más resistente, puedes ponerle otra tabla debajo y rodachinas o soportes que vayan al piso.5.- VasosEsta es una útil manera de ahorrar dinero y de tener utensilios bonitos en tu cocina. Si necesitas nuevos vasos, considera utilizar las botellas de vino de distintos colores.Córtalas y límalas a la altura que desees los vasos, pueden ser todos del mismo tamaño o varias para que sean más divertidos.6.- Bandejas para servir aperitivosSi eres creativo, puedes fundir tus botellas para que tengan una forma más ovalada y permitan poner aperitivos al centro de mesa.Es una bonita idea y puede ser un genial regalo que además te saldrá menos costoso.7.- PortavelasSi todavía eres de los que usan velas y te parecen bonitas, entonces te encantará la idea de utilizar tus viejas botellas de vino como portavelas.Simplemente córtalas por la mitad, dejando la parte superior como cubre vela y ponlas sobre una tabla donde pegues tus velas. Las puedes pegar a la tabla, o solo ponerlas encima para que se vean mejor.