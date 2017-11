La renta de 'amigos' y 'familia' incrementa cada día

(Tomada de la Red)

Desde hace un par de años se empezó a promover en Japón la renta de amigos. Así es, era posible pagar por la empatía de una persona por unas cuantas horas.Tal como lo dice Ishii Yuichi, CEO de Family Romance, para el sitio web de The Atlantic “Quizá el dinero no puede comprar amor, pero aquí en Japón se puede comprar la apariencia del amor, y la apariencia lo es todo”.Si requieres de un abuelo, un hijo, un hermano, pareja o cualquier otro rol familiar, la empresa tiene alrededor de 800 actores disponibles y que podrían desempeñar cualquier papel sin ningún problema, indica Muy Interesante Además de dirigir la empresa, Yuchi sigue desempeñando diversos papeles en las familias. En entrevista para el sitio norteamericano dijo que todo comenzó cuando una de sus amigas fue madre soltera y trató de meter a su hijo a una escuela privada, pero le fue negado el acceso a su pequeño por falta de papá. Agregó “Yo quería cambiar la injusticia de la sociedad japonesa, así que me hice pasar por el padre”.En este negocio pueden estar de por medio sentimientos, pues podrían formarse vínculos emocionales por el tipo de papel que se desempeña. Por ejemplo, al CEO de la empresa le tocó el rol del padre de una niña a la que molestaban en la escuela por la ausencia de su papá real. Así que la madre recurrió a estos servicios y le hicieron creer a la niña de 12 años que Ishii era el verdadero padre.Cuando se le cuestionó al empresario si solo actuaba o en algún momento había desarrollado sentimientos reales con las familias que trabajaba dijo “es un negocio. Aunque cuando la sesión termina y me tengo que ir, me siento un poco triste. Los niños lloran a veces y me dices que por qué me debo de ir. En esos casos realmente lamento mentirles”.“Algunas veces, cuando terminé con el trabajo y vuelvo a casa, me siento, veo televisión y me pregunto ‘¿Este es el verdadero yo o el actor?’”En Family Romance cada actor puede tener hasta cinco familias a la vez y no deben formar vínculos reales. Por su parte, Ishii Yuchi está enfocado en su negocio y no piensa en tener una novia o formar una familia real hasta el momento.El CEO de la empresa comenzó por una buena razón y porque tiene la creencia que este trabajo ayuda a muchas personas. Tú, ¿serías capaz de contribuir a formar situaciones falsas?